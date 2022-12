Geraer Handwerkernachwuchs sammelt Erfahrungen im Ausland

Gera. Handwerkskammer fördert Praktika im EU-Ausland.

Die angehenden Bäckergesellinnen Lea Kroll (2.v.li.) aus der Bäckerei Kroll in Langenwetzendorf und Jasmin Fischer aus der Geraer Bäckerei Möbius sowie der künftige Fleischergeselle Julius Göpel aus der Pölziger Fleischerei Göpel haben jeweils vierwöchige Praktika in Barcelona beziehungsweise Bordeaux erfolgreich absolviert. Am Montag durften sie in der Berufsbildende Schule Gesundheit, Soziales und Sozialpädagogik von Tania Rodriguez Diaz (rechts), vom Team der Mobilitätsberatung der Handwerkskammer für Ostthüringen, ihre Europässe entgegennehmen. Während sich Julius in Frankreich auf Englisch verständigt hat, können Lea und Jasmin jetzt einige Fachbegriffe und Rezepte in katalanisch verstehen. Die wertvollen Auslandserfahrungen werden über ein Stipendium der Handwerkskammer gefördert. red