Geraer Hauskrankenpflege testet auch ambulant

Einen Tag vor Heiligabend hat die Hauskrankenpflege Annett Reichmann fast 400 Personen auf das Coronavirus getestet. Damals waren alle negativ. Nun soll aus den Tests, die auch Angehörige von Personen in der ambulanten Pflege wahrnehmen können, ein regelmäßiges Angebot werden.

„Wir sind damit laut Gesundheitsamt in Gera die Einzigen“, sagt Pflegedienstleiter Tobias Reichmann. Bei der Genehmigung habe man ihm das gesagt. Für Dienstagnachmittag hatten sich 90 Angehörige und Patienten angemeldet. Insgesamt 250 Patienten betreut die Hauskrankenpflege. In der Tiefgarage des betreuten Wohnens in der Schillerstraße war wieder die Teststrecke aufgebaut, mit dunkelgrünen Abdeckplanen abgeteilt. Dienstags und freitags werden dort auch jeweils alle rund 40 Mitarbeiter getestet.

Tests verschaffen ruhigeres Gefühl beim Besuch der Verwandten

Inzwischen gab es positive Tests, die dem Gesundheitsamt gemeldet wurden, das dann mit PCR-Tests die Probe macht. „Alle wurden bestätigt“, sagt der 33-Jährige, der jedes Mal derjenige ist, der das Stäbchen weit in beide Nasenlöcher schiebt. Er hat sich dafür beim Hausarzt schulen lassen und ein Zertifikat erhalten. Beträufelt mit einer Salzlösung, muss der Test 20 Minuten liegen bleiben. Ein Streifen in der Anzeige dokumentiert die korrekte Ausführung, ein zweiter wäre das Zeichen für positiv. Die Kosten trägt die Pflegekasse. Rund 7 Euro für die Testbeschaffung, weitere rund 9 Euro für die Durchführung.

„Diejenigen, die kommen, sind sehr froh, dass sie mit ruhigem Gefühl ihre Eltern oder Oma und Opa besuchen können. In der stationären Pflege sind Tests für Besucher Pflicht. Die ambulante Pflege hat man bisher bei den Verordnungen vergessen“, sagt Reichmann. „Wir sind froh, dass wir so Personen entdecken, die den Virus in sich tragen und keinerlei Symptome haben. So können wir unsere Patienten und das Personal schützen.“ Weil es Hinweise auf Infektionen gab, war er vorige Woche sieben Stunden von Haustür zu Haustür in Bieblach-Ost unterwegs. „Sechs symptomlose Infizierte fand ich.“