Kevin Schulz (von links) und seine Frau Nadine Bonk betreiben das „Café Kanitz“ am Geraer Markt. Die Idee von René Scholz, Marktleiter von Rewe Scholz in Gera-Lusan, war die Produktion von Torten für seinen Markt. Damit will er die Café-Inhaber unterstützen.