Geraer Hochschule und 40 Unternehmen werben fürs duale Studium

Gera-Tinz. Zum Hochschulinformationstag am Geraer Campus der Dualen Hochschule wird am 30, April eingeladen.

Wer über ein duales Studium nachdenkt, der hat meistens viele Fragen. Antworten rund um die praxisintegrierenden Bachelorstudiengänge an der Dualen Hochschule Gera-Eisenach (DHGE) erhalten Interessierte beim Hochschulinformationstag am Sonnabend, 30. April auf dem Tinzer Campus in Gera. Die Veranstaltung richtet sich besonders an Schüler, die kurz vor dem Abitur oder Fachabitur stehen. Von 10 bis 14 Uhr (Einlass ab 9.45 Uhr) stehen Professoren, Unternehmensvertreter, Studierende und Absolventen für Beratungsgespräche zur Verfügung und informieren über Voraussetzungen, freie Studienplätze, Bewerbungsmodalitäten, Vergütung, Studieninhalte und Rahmenbedingungen. Interessenten können Informationsvorträge besuchen sowie die Labore, die Bibliothek und den gesamten Campus besichtigen. Insgesamt haben sich 40 Praxispartner angemeldet, um ihre Unternehmen vor Ort zu präsentieren. Des Weiteren werden Absolventen von ihren Tätigkeitsfeldern berichten. Für Verpflegung sorgt das Mensa-Team vom Thüringer Studierendenwerk.

Die DHGE bietet eine Vielzahl von Bachelor-Studiengängen in den Fachrichtungen Betriebswirtschaft, Maschinenbau, Elektrotechnik, Informatik und Sozialpädagogik an. Die Studiendauer beträgt sechs Semester, von denen sich jedes in eine Theoriephase an der Hochschule und eine Praxisphase beim Partnerunternehmen aufteilt.

Detaillierte Programm- und Aussteller-Infos finden sich auf www.dhge.de.