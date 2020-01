Geraer Hochzeitsmesse „Traut Euch!“ auch am Sonntag

Auch am Sonntag öffnet die Hochzeitsmesse „Traut Euch!“ um 10 Uhr in der Showbühne des Möbelhauses Rieger in Gera. Veranstalterin Silke Fröhlich, Inhaberin des gleichnamigen Geraer Hochzeitsstudios, präsentiert bis 17 Uhr 32 Aussteller. Von der Kosmetikerin und der Optikerin über Konditoren und Bäcker bis hin zum Hotelinhaber. Höhepunkte sind die getanzten Modenschauen um 11 und um 15 Uhr. Außerdem wird um 13 Uhr Mode für Jugendweihe und Abiball auf dem Laufsteg gezeigt. Der Eintritt kostet 3,50 Euro.