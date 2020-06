Gera. Ab 1. Juli wird wieder Publikum in den historischen Tiefkellern unter der Geraer Altstadt empfangen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Geraer Höhler öffnen wieder für kleine Gruppen

Mit den Museen wurden im März die Historischen Höhler unter dem Museum für Naturkunde Gera geschlossen. Die Tiefkeller unter der Geraer Altstadt können nur im Rahmen von Führungen besichtigt werden. Nach Wiederöffnung der Geraer Museen gab es diese noch nicht wieder.

Ab 1. Juli sollen als Folge der schrittweisen Lockerung nun auch Rundgänge in kleinen Gruppen unter Beachtung der Hygienemaßnahmen wieder angeboten werden, informiert das städtische Kulturamt. Das Hygienekonzept sieht dafür Gruppen bis maximal zehn Personen vor. Aus diesem Grund wird um Anmeldung per Telefon oder E-Mail gebeten. Zudem seien Besucher zum Tragen eines Mund-und Nasen-Schutzes und zum Eintrag in die Kontaktliste verpflichtet.

Die Höhler-Bier-Touren mit anschließender Verkostung könnten aus hygienischen Gründen aktuell noch nicht wieder angeboten werden.

Anmeldung unter: 0365/8381470 oder E-Mail: stadtmuseum@gera.de Führungen finden statt: Mittwoch: 13 und 15 Uhr, Donnerstag bis Sonntag und an Feiertagen 11, 13 und 15 Uhr.