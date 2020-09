Geraer Integrationspreise für Fremden-Führung, Zeitschrift und Kindergarten

Gera. Neben den drei Integrationspreisen ehrt die Stadt mit Sonderpreisen auch anhaltendes Engagement in der Arbeit für soziale Integration.

Die bewusst doppeldeutig als „Fremden-Führungen“ bezeichneten Stadtrundgänge, die Zeitschrift „nig – neu in Gera“ von Geflüchteten und Zuwanderern und der Kindergarten „Schatzkiste“ haben die mit jeweils 800 Euro dotierten Integrationspreise der Stadt Gera erhalten. Unter dem Motto „Bleibt dran! Zusammenwachsen in Gera“ wurden die Preise am Dienstag im Rathaussaal zum zweiten Mal nach 2017 von Geras Sozialdezernentin Sandra Wanzar (parteilos) und der Thüringer Integrationsbeauftragten Mirjam Kruppa verliehen.