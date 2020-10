Geraer ist 100 Jahre und hat weiter Spaß am Leben

Im Kreise von Verwandten und Freunden feiert Helmut Arnold am 12. Oktober seinen 100. Geburtstag in einem Restaurant in Lusan. Der gebürtige Kretzschauer war in seinem Berufsleben als Stahlbauer und im Tagebau tätig. Seit 1995 lebte er mit seiner zweiten Ehefrau in Gera, wo er sich, da selbst kinderlos, auch liebevoll um seine „Patenenkelin“ Stefanie Ha (links) kümmerte. In diesem Jahr ist er ins Seniorenheim „Landgut Rubitz“ eingezogen.