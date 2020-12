Geraer ist Landessieger im Handwerk

Die große Auszeichnungsveranstaltung für die Landesbesten unter den jungen Handwerkern fiel dieses Jahr Corona zum Opfer. Deshalb wurde der Geraer Lukas Teichert in einer kleinen Runde inmitten seiner Kollegen geehrt.

Der 23-jährige Geraer ist der Landessieger unter den Anlagenmechanikern für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, die dieses Jahr ausgelernt haben. Klar, dass er im Frühjahr zu denen gehörte, die das beste Zeugnis zur Gesellenfreisprechung in Gera erhielten.

Über Praktika zum Handwerk gefunden

Die Urkunde des Deutschen Handwerks für den Landessieg und einen Gutschein vom Tauchausstatter überbrachten ihm Stefan Haase, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Gera, und Kai-Uwe Kühn, Innungsobermeister der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechniker. „Nicht nur die Ergebnisse der eigenen Leistungen und Anstrengungen verdienen Anerkennung, sondern auch die des Handwerksunternehmens“, sagte Haase, „denn auch der Ausbildungsbetrieb zeigt herausragende Ergebnisse“. Mit diesen Worten überreichte er an Klaus Nündel die Urkunde des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks für die besondere Ausbildungsleistung.

Die Jugend werde häufig gescholten, dass sie kein Interesse am Handwerk hat. Im Fall von Lukas habe der Handwerksbetrieb Interesse geweckt. Praktika und Ferienarbeit gewährten dem jungen Mann viele Einblicke, so dass sich Lukas Teichert nach seinem Abitur am Zabelgymnasium für das Handwerk entschied und in die dreieinhalbjährige Ausbildung startete.

„Ich gebe die Auszeichnung an meine Mannschaft weiter“, sagte Firmengründer Klaus Nündel. Der 73-Jährige hatte 1984 den Betrieb gegründet und seitdem 13 Lehrlinge ausgebildet. „Alle haben dazu beigetragen, dass er zu einem erfolgreichen Abschluss kommt. Denn das was sie hier lernen, geschieht eher auf der Baustelle“, so der Seniorchef.

Kollegen schätzen Fleiß und gute Laune

Frank Fischer zum Beispiel. Der heute 34-Jährige lernte von 2010 bis 2014 im Betrieb und ist mit Lukas Teichert oft gemeinsam auf Baustellen eingesetzt. „Ich schätze an ihm seine Motivation. Er ist fleißig und sehr genau“, sagt er über seinen jungen Kollegen. „Und er ist immer gut gelaunt“, meint Mike Nündel (52), Geschäftsführer der Fa. Klaus Nündel Gas-, Sanitär- und Heizungsbaugesellschaft mbH, die heute acht Mitarbeiter beschäftigt.

Auch Lena Nündel, Mutter des Geschäftsführers, die die Buchhaltung in ihren Händen hat, ist Lukas ans Herz gewachsen. „Er ist offen, aufgeschlossen, ein Lustiger eben. Manchmal scherzt er mit mir“, erzählt sie mit einem Lächeln. „Mein Mann war 20 Jahre Vorsitzender des Gesellenprüfungsausschusses. Natürlich hat er den Ehrgeiz, dass seine Lehrlinge gut abschneiden und was aus ihnen wird“, sagt sie.

Innungsobermeister Kai-Uwe Kühn hat den 23-Jährigen bei der diesjährigen Auflage von „Einfach machen!“ im Bildungszentrum der Handwerkskammer in Gera-Aga beobachtet, wie er Schülern auf der Suche nach der passenden Ausbildung seinen Beruf vorstellte. „Ich habe gesehen, wie er in der Lage ist, junge Leute zu begeistern“, sagt Kühn.

Sanitärinstallation liegt ihm am meisten

Am liebsten sind dem Anlagenmechaniker Aufträge im Sanitärbereich. „Das liegt mir eben“, meint er. Hauptsächlich private Wohnungs- und Hauseigentümer gehören zu den Auftraggebern. „Die Firma ist ein Glücksgriff an sich. Es hat einfach alles gepasst“, sagt der junge Mann, der inzwischen neue Pläne schmiedet. „Ich möchte meinen Meister machen. Die Begabtenförderung dafür habe ich schon beantragt“, erzählt der Geraer.