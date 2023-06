Geraer Klinikum: Größter Arbeitgeber der Stadt und Gesamtversorger der Region

Gera. 20 Jahre SRH-Wald-Klinikum Gera sind am Freitag mit einem Mitarbeiterfest begangen worden.

Für das Klinikum ist es ein Grund zum Feiern: Vor 20 Jahren hat das gemeinnützige Stiftungsunternehmen SRH das bis dahin kommunale Krankenhaus in Gera übernommen. Im Zeichen dieses Jubiläums stand das Mitarbeiterfest am Freitag.

„Die SRH-Zeit ist eine unglaubliche Erfolgsstory“, blickt Geschäftsführer Uwe Leder zurück. Im Nachhinein sage sich das leicht. „Doch in dem Moment, als SRH das Krankenhaus übernommen hat, war es vor allem eine mutige Entscheidung.“ Denn mit dem Kauf verpflichtete sich das Heidelberger Bildungs- und Gesundheitsunternehmen zu jenem Bauvorhaben, das aus zwei alten Klinikstandorten einen modernen Klinikneubau formen sollte. Das Land Thüringen beteiligte sich mit einem Festbetrag von 100 Millionen Euro. Über 63 Millionen Euro hatte SRH zu finanzieren. Ein Eigenanteil, an dem die Kommune zuvor gescheitert war.

Die Bauphase war lang. Das gesamte Gelände am Rande der Stadt war im Umbruch, und das bei laufendem Klinikbetrieb. Der Neubau ist im Kosten- und Zeitplan geblieben. Seit 2013 prägt er die Atmosphäre des hundertjährigen Krankenhausstandortes neu. „Das SRH-Wald-Klinikum hat sich in den 20 Jahren zu einem Gesamtversorger für die Region entwickelt“, sagte Christof Hettich, Vorstandsvorsitzender der SRH. „Wir behandeln Patienten in nahezu allen medizinischen Fachgebieten. Wir sind breit aufgestellt, versorgen auf universitärem Niveau – das zeichnet uns aus, das ist unser Beitrag für Gera und die Region.“

Ein ambulantes Rehazentrum, ein öffentlicher Kindergarten, ein Hospiz und eine Tagesklinik für psychisch Kranke sind allein in den letzten Jahren neu entstanden. Eine eigene Pflegeschule soll gegründet werden. Heute werden im Jahr 6000 Patienten mehr behandelt als noch 2003. Mit 2100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist das Klinikum der größte Arbeitgeber der Stadt.

Und das Krankenhaus wird sich weiterentwickeln. Gera arbeitet eng mit den Kliniken in Naumburg und Zeitz zusammen, die nach der Insolvenz 2020 unter das Dach der SRH kamen. Bereits jetzt wird in Gera für beide Standorte Verwaltungsarbeit erledigt, Kliniken arbeiten eng zusammen, tauschen sich fachlich aus und behandeln bei speziellen Fragen Patienten gemeinsam. Daraus soll nun ein starker Verbund in Mitteldeutschland wachsen, der für die vielen Herausforderungen von Krankenhausreform bis Fachkräftemangel gewappnet ist, teilte eine Sprecherin des Klinikums anlässlich des Jubiläums mit.