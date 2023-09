Geraer laufen für schwerkranke Menschen

Gera. Seit 20 Jahren „Laufen mit Herz“ in Gera. Schon halbe Million Euro erlaufen.

Die Benefizveranstaltung „ Laufen mit Herz „ von DAK-Gesundheit und Zabelgymnasium Gera gab es am Mittwoch im Geraer Stadion der Freundschaft. Der Erlös kommt wie immer von Krebs betroffenen Familien zugute, die finanzielle Unterstützung brauchen. In den vergangenen 20 Jahren konnte so unter anderem 278 Familien mit mehr als einer halben Million Euro geholfen werden. In diesem Jahr waren über 300 Teams mit mehr als 900 Läufern am Start.