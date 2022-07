Geraer Liebegymnasiasten empfangen ihre Zeugnisse

Gera. Es wurde das bisher beste Durchschnittsergebnis erreicht.

Am Freitagnachmittag konnten die diesjährigen Abiturienten des Karl-Theodor-Liebe-Gymnasiums ihre Zeugnisse in Empfang nehmen. Sie wurden ihnen im feierlichen Rahmen in der Aula des Liebegymnasiums von Schulleiter Ralf Zöller übergeben. Die 39 Jungen und Mädchen aus den beiden diesjährigen Kursen erreichten gemeinsam das bisher beste Durchschnittsergebnis von 1,93, erklärt Ralf Zöller. Jahrgangsbeste wurde mit einem Durchschnitt von 1,0 Lena Weis. Am Abend wurde der Schulabschluss auf der Rieger-Bühne gefeiert. Einen Grund für das gute Ergebnis sieht Zöller auch in den zahlreichen Abmilderungen. So konnten die Schüler die Prüfungen anders als in den Vorjahren zusammenstellen und es gab eine größere Auswahl der Fragen. Vor der Zeugnisausgabe wurde zum traditionellen Abschlussfoto Aufstellung genommen. tp