Geraer Linke nominiert Reinhardt und Schubert als Direktkandidaten zur Landtagswahl

Gera. Der Geraer Stadtverband der Linkspartei stellt erste Weichen fürs „Superwahljahr“ 2024:

Mit Daniel Reinhardt und Andreas Schubert hat die Geraer Linke zwei aktuelle Landtagsmitglieder als Direktkandidaten zur Landtagswahl im kommenden Jahr nominiert. In der Gesamtmitgliederversammlung des Geraer Stadtverbandes wurden damit erste Weichen fürs Wahljahr 2024 gestellt, wie die Partei in einer Pressemitteilung berichtet.

Für den Wahlkreis 41 (Gera I) geht Daniel Reinhardt ins Rennen ums Direktmandat, für den Wahlkreis 42 (Gera II) Andreas Schubert. Reinhardt steht für die Rechte von Kindern, Jugendlichen und Familien ein. Durch sein Engagement erreichte Die Linke. unteranderem die Praxisintegrierte Ausbildung von Erziehenden in Kindergärten. „Gera und seine Bürgerbrauchen eine starke Stimme in Erfurt“, sagte er. Die Linke „steht für Bürgernähe, Transparenz, soziale Gerechtigkeit und gute Arbeit“, wird Andreas Schubert in der Pressemitteilung der Linken zitiert. Schubert ist wirtschaftspolitischer Sprecher.

Der Co-Vorsitzende der Geraer Linken, André Eckardt, erklärt: „Mit unseren beiden Kandidaten zur Landtagswahl stellen wir für Gera zwei erfahrene Politiker auf, die unser Thüringen und unsere Stadt mit ihrem Fachwissen und Engagement weiter voranbringen.“ Oberstes Ziel der Kommunalpolitik sei es, die Lebensbedingungen der Menschen in Gera zügig, dauerhaft und nachhaltig zu verbessern, so Eckardt.