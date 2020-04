Ingo Nicklaus (v.l.) hat die Toiletten seines Restaurants Österreicher am Markt für Markthändler geöffnet. Hier mit Gitta Moßner, Heike Schell und Heiko Krahmer.

Geraer Markthändler sagen Danke

„Es ist gut, dass unser Markt jetzt die Wertschätzung erfährt, die er schon immer verdient“, sagt Gärtnerin Gitte Moßner und freut sich über den ungebrochenen Zuspruch der Kundschaft. „Wir wollen unseren Kunden einfach mal Danke sagen“, meint Heiko Krahmer, der Sprecher für die Frischehändler.

Bedanken wollen er und seine Händler-Kollegen sich auch bei den Marktmeistern, bei Ines Wartenberg von der Abteilung Veranstaltungen und Märkte und bei der Stadtverwaltung insgesamt. „Es hätte ja auch sein können, dass der Markt wie in Sachsen geschlossen wird“, meint Krahmer. „Doch ohne Ingo Nicklaus würden wir nicht hier stehen“, sagt der Obst- und Gemüsehändler. „Er hat uns gestattet, die Toiletten im Österreicher am Markt zu nutzen, seit das im Rathaus nicht mehr möglich ist“. Genau seit 20. März sei das der Fall.

Ein bisschen schade findet Heike Schell es schon, dass mancher erst jetzt begreife, dass es den Markt gibt. „Jetzt kommen mehr, auch weil sie dem Andrang in Supermärkten aus dem Weg gehen wollen. War sonst das Schleppen der Einkäufe ein Gegenargument, geht auch das jetzt“, sagt die Händlerin, die Eier und Wurst verkauft. „Das Abstand halten funktioniert“, schätzt Heiko Krahmer ein. „Dass die Kunden so diszipliniert sind, hätte ich nicht gedacht“, meint Gitta Moßner, die viel Geduld erlebt. „Dieses Entspannte tut allen gut. Ich kann mich in Ruhe jedem Kunden widmen“, erzählt sie. „Unendlich dankbar bin ich, dass der Markt offen ist. Ich kann den Pflanzen nicht sagen, draußen ist Corona, ihr könnt nicht weiter wachsen“.

Ingo Nicklaus gehört neben anderen Gastronomen und Standbetreibern zu den Neulingen auf dem Markt, die während der Zwangsschließung hier versuchen, Umsatz zu erwirtschaften. „Das wichtigste für mich ist es, präsent zu sein“, meint er.

„Man kann sich vom Geraer Wochenmarkt ernähren. Das ist, was viele jetzt erst erfahren haben“, sagt Gärtnerin Moßner.

Wochenmarkt auf dem Marktplatz Gera: Dienstag, Donnerstag, Freitag 7 bis 15 Uhr, Samstag 7 bis 12 Uhr