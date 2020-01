"Sterne des Sports"-Landessieger kommt aus Gera - Der TSV Gera Westvororte ist der Landessieger im Wettbewerb um die "Sterne des Sports". Der Verein wurde im November im Festsaal des Erfurter Rathauses für das Projekt "Oak Trails Gera" mit dem Großen Stern des Sports in Silber von Sportminister Helmut Holter geehrt. Bei dem Projekt hat der Verein einen Bike-Park geschaffen, der zu einem Tipp in der Szene geworden ist.

Geraer Mountainbiker hoffen in Berlin auf Gold

Holen Geraer Mountainbiker den Bundessieg im Wettbewerb „Sterne des Sports“? Am 21. Januar gibt es in Berlin eine Antwort auf diese Frage.

Geraer gehören zu den 17 Nominierten

Dann überreicht Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) den Großen Stern des Sports in Gold an einen der 17 nominierten Vereine und einen Siegerscheck über 10.000 Euro. Seit 2004 organisieren die Volksbanken Raiffeisenbanken und der Deutsche Olympische Sportbund den Wettbewerb.

Ende Oktober holte sich die Mountain-Bike-Abteilung des TSV Westvororte Gera den Großen Stern in Bronze bei der Auszeichnungsveranstaltung der Volksbank eG Gera Jena Rudolstadt in Gera. Im November verlieh Sportminister Helmut Holter (Linke) in Erfurt den Großen Stern des Sports in Silber an den Verein. Gewürdigt wird damit der selbst geschaffene Bike-Park „Oak Trails Gera“.

Bike-Park Gera ist ein Geheimtipp

Er ist schon jetzt ein Geheimtipp und bringt Generationen zusammen. Auf drei unterschiedlich schweren Strecken können vom Neueinsteiger bis zum Profi alle Mountainbiker ihren Spaß haben – Anfänger, Profis und sogar die Kleinsten auf dem Laufrad. Bereits nach kurzer Zeit konnten so Biker von den früheren illegalen Trails auf offizielle Wege gelockt werden. Die Anlage, die im Juni 2017 eröffnet wurde, ist in Kooperation mit der Stadt durch viel Eigenleistung von Vereinsmitgliedern und anderen begeisterten Mountainbikern entstanden. Ab 2020 sollen die bisher auf das Wochenende beschränkten Öffnungszeiten erweitert werden. Außerdem möchte der Verein das Trainingsangebot seiner MTB-Abteilung ausdehnen, zum Beispiel durch eine Slackline, ein Trampolin und Balance-Board-Plätze. Für 2020 stehen ein Opening & Testival sowie ein Wiesen-Slalom-Rennen zum Saisonende schon fest.