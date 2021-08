Geraer Museumsnacht mit anderem Format

Gera. Ende August sind Besucher nicht nur in die städtischen Museen eingeladen. Ein Oldtimer-Bus befördert Gäste.

Gera feiert am 27. August die 22. Museumsnacht. Das kündigt die Stadtverwaltung an, nachdem im Vorjahr als kleiner Ersatz „Abends im Museum“ stattfand. Die Geraer Kultur GmbH und das Kulturamt hätten gemeinsam mit Partnern besondere kulturelle Höhepunkte organisiert.

Wegen der geltenden Hygieneregeln werden die Veranstaltung auch diesmal noch nicht wieder vollständig im alten Format stattfinden. Erstmals öffnen alle fünf städtischen Museen am 27. August bereits regulär ab 11 Uhr. Nahtlos geht es dann in die Museumsnacht über, die 23 Uhr endet.

Die städtischen Museen sowie der Kunstverein, die Geraer Höhler Biennale, die Gera-Information, die Kunstzone M1, das Historische Straßenbahnmuseum, die Gedenk- und Begegnungsstätte im Torhaus sowie der Geraer Fanfarenzug in seiner Probestätte Amthorstraße 11 laden Interessenten ein, die Abendstunden jenes Freitags zu nutzen, um in besonderer Atmosphäre die Ausstellungsprojekte zu genießen.

„In allen Museen stehen die aktuellen Ausstellungen im Zentrum des Geschehens der Museumsnacht am 27. August. Ergänzt werden diese durch Führungen, musikalische Umrahmung, Mitmachangebote oder Vorträge sowie die Möglichkeit, sich zum abendlichen Museumsbesuch auch mit Speisen und Getränken zu stärken“, erklärt die Abteilungsleiterin Museen des städtischen Kulturamts, Rita Stielau.

Per Bus oder Straßenbahn zu den Ausstellungsorten

Ein Oldtimer-Shuttle-Bus der Marke Fleischer S5, Baujahr 1987, fährt zwischen Museum für Naturkunde auf dem Nicolaiberg und dem Otto-Dix-Haus in Gera Untermhaus alle städtischen Museumsstandorte an, so dass möglichst viele Häuser besucht werden können.

In das Historische Straßenbahnmuseum gelangt man mit der Straßenbahn von der Haltestelle Heinrichsstraße.

In der Orangerie, dem Museum für Angewandte Kunst und dem Außenstandort im Hofgut steht das internationale Ausstellungsprojekt „Polyphon. Mehrstimmigkeit in Bild und Ton“ im Focus.

Das Otto-Dix-Haus präsentiert Skizzen, Zeichnungen, Pastelle und Gemälde von Otto Dix sowie die Sonderausstellung „Wolfgang Kuhle – Torsi“.

Im Stadtmuseum ist die Sonderausstellung „Schloss Osterstein – Facetten einer Residence“ er Höhepunkt und das Museum für Naturkunde wartet mit der Sonderausstellung „Tödliche Schönheiten“ auf.

Daneben gibt es überall besondere Entdeckungen. Beim Quiz im Stadtmuseum, beim Neugierigsein auf dem Dachboden des Naturkundemuseums oder beim nächtlichen Blick vom Rathausturm. Natürlich ist auch Musik eingeplant. Zum Beginn des Abends spielt um 17.30 Uhr der Fanfarenzug auf der Treppe am Nicolaiberg, bevor es später auch Aufführungen im Küchengarten gibt.

Kartenvorverkauf ist gestartet

Möglich wird die Museumsnacht durch Sponsoren. Der Kartenvorverkauf beginnt am 17. August zum Vorzugspreis von 8 Euro für Erwachsene und 5 Euro für Berechtigte einer Ermäßigung. Familienkarten (2 Erwachsene und 2 Kinder bis 14 Jahre) kosten im Vorverkauf 20 Euro. Kinder unter sechs Jahren haben in Begleitung eines Erwachsenen freien Eintritt. Vorverkaufsstellen sind die Gera-Information, Markt 1a sowie das Stadtmuseum Gera.

www.museen-gera.de