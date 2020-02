Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Geraer Ostschule bekommt eine 1,5-fach-Halle

Die Ausschüsse hatten sich positioniert, dennoch bedurfte es einer langen Diskussion, bevor die Stadträte am Donnerstag einen Beschluss zur Turnhalle Ostschule fassten. Am Ende stimmten 27 für den Bau der 1,5-fach-Halle und damit die Rücknahme des Beschlusses für die Zweifach-Halle vom 21. November 2019. Zwölf Stadtratsmitglieder sprachen mit Nein dagegen.

Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) führte den Anwesenden die Konsequenzen vor Augen, die mit einer erneuten Planung für die Zweifach-Halle einhergehen würden. „Da wir eine Schulsporthalle geplant haben, sollten wir nicht zulassen, dass sich das weiter verzögert, noch dazu auf Kosten des städtischen Haushalts“, warb er um die Zustimmung für den Bau einer 1,5-fach-Halle. Anschließend kochten die Emotionen hoch. Geschuldet war dies nicht nur dem Entscheid zur Hallengröße, sondern vor allem dem Umgang mit dem Thema insgesamt.

„Für unsere Kinder nur das Beste“, damit hätte sie am 21. November als Einzige ihrer Fraktion dem Änderungsantrag von Linke und Für Gera für den Bau einer Zweifach-Halle zugestimmt, bekannte Bettina Etzrodt (AfD). „Aber“, so die Stadträtin weiter: „der nachträglich beschlossene Bau einer Zweifach-Halle ist ein anerkennenswerter Wunsch. Er wirft jetzt mehr Probleme auf als er löst“, betonte sie und appellierte für die Rücknahme des Beschlusses. Die unbedingte Notwendigkeit einer Zweifach-Halle für den Schulsport der künftigen Gemeinschaftsschule sei von der Verwaltung verneint worden. Laut Aussage des Hochbauamtes würden die Kosten durch Umplanung um zirka 2,7 Millionen Euro steigen. Selbst wenn die Mittel aus dem neu beschlossenen Investitionspaket des Landes kommen würden – es gäbe einen riesigen Investitionsstau in der Stadt, ganz zu schweigen vom Zeitverzug, mahnte Etzrodt.

Michael Gerstenberger (Linke) kurbelte eine hitzige Debatte an, indem er meinte, dass bei diesem Sachthema schon längst der Boden der sachlichen Diskussion verlassen worden sei. Er brachte unter anderem nochmals die Trockenlegung des Kellers der Ostschule zur Sprache. Zudem verwies er auf die Schulbauempfehlung des Freistaates, die für Schulen dieser Größe eine Sporthalle mit den Abmessungen der Zweifach-Halle vorsieht. Es gehe jetzt lediglich darum, wie man die Stadträte auf die Linie der Verwaltung bringe, griff Gerstenberger die Arbeitsweise der Verwaltung an. Er warb für die Zweifach-Halle als eine Gewissensentscheidung im Interesse der Kinder, wofür zu späterer Zeit auch Andreas Schubert und Petra Metzner plädierten.

Vonarb stellte hierauf klar: Bei Einhaltung der Schulbauempfehlung könnte man das gesamte Konzept Ostschule nicht umsetzen. Denn es handele sich nicht um Neubau, sondern um Bestandssanierung. Zugleich stärkte er der Verwaltung den Rücken: Sie setze die Beschlüsse der Stadträte um. Er als OB habe die Verantwortung, auf die Tragweite eines Beschlusses – wie in diesem Fall deutlicher Zeitverzug und enorme Mehrkosten – hinzuweisen. Auch Kurt Dannenberg reagierte mit deutlichen Worten auf die harsche Kritik aus der Linke-Fraktion an der Verwaltung. Andreas Kinder (CDU) mühte sich, den Disput wieder auf sachlichen Kurs zu bringen und erinnerte, dass die Puppenbühne ursprünglich als zweites Projekt für den Fördertopf vorgesehen gewesen war. „Wenn wir Pech haben, bekommen wir dann gar nix“, resümierte er. Insofern sprach sich die CDU für den schnellen Bau der 1,5-fach-Halle aus. Vielleicht könnte man eingespartes Geld in die Ossel stecken, so der Vorschlag.

Norbert Hein, Chef der Fraktion Liberale Allianz, mahnte die Glaubwürdigkeit des Stadtrates als Institution an, einmal gefasste Beschlüsse auch umzusetzen. Sandra Graupner (Für Gera) fragte: „Wollen wir jetzt wieder eine Rolle rückwärts machen?“ und bemängelte gleichfalls die Arbeit der Verwaltung. Tilo Wetzel (SPD) sagte, er fühle sich „hinter die Fichte geführt“, aber: Glaubwürdigkeit bestehe nicht darin, dass man einmal gefasste Beschlüsse auf Biegen und Brechen durchziehe. Wenn es im Nachhinein nachvollziehbare Argumente gegen einen Beschluss gebe, halte er es für sinnvoll und notwendig, diesen zu hinterfragen. Der SPD-Fraktion sei es nicht leicht gefallen, aber sie werde der Reduzierung der Halle zustimmen.