Geraer Polizei warnt vor falschen Polizisten

Besuch von angeblichen Polizisten in ziviler Kleidung erhielt ein 82-Jähriger am Donnerstag in Gera. Die beiden Männer präsentierten dem Rentner einen fiktiven Dienstausweis und betraten die Wohnung des Seniors. Dort nahmen die falschen Polizisten die Wertgegenstände in Augenschein. Glücklicherweise wurde nichts entwendet, so die Polizei. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Gera unter der Tel. 0365 / 8290 entgegen.

Die Polizei warnt nochmals in diesem Zusammenhang vor dieser polizeibekannten Betrugsmasche. Echte Polizeibeamte klingeln nicht an Haustüren und lassen sich die Wertgegenstände präsentieren. Seien Sie stets misstrauisch und informieren Sie im Zweifelsfall ihre Polizei.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

männlich,

20 bis 30 Jahre alt,

175 bis 182 cm groß,

schlanke Statur,

dunkle Bekleidung

