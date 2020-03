Geraer Radfahrerklub will auch „weiterhin am Rad drehen“

Der Radfahrerklub „Solidarität“ 1895 Gera begeht am 13. März mit einer Festveranstaltung im Volkshaus Zwötzen sein 125-jähriges Vereinsbestehen. Die Gründung, am 15. März 1895, fiel in eine Zeit der wirtschaftlichen Blüte der Stadt Gera. Anlässlich des Jubiläums baten wir den Vereinsvorsitzenden Eckhard Melzer auf ein Wort.

Gibt es etwas, was sich seit dieser Zeit bis heute gehalten hat?

Die gegenseitige Rücksichtnahme, die uneigennützige Hilfe und Unterstützung der Vereinsmitglieder untereinander nach dem Motto: „Wenn einer für den anderen steht, das nennt man Solidarität“. Die „Solidarität“ ist im Verein etwas ganz Wichtiges. Es lässt vermuten, dass der Radfahrerklub aufs Engste mit der Arbeiterbewegung verbunden war.

Eckhard Melzer hält in seinen Händen den Siegerpokal 2019 im Bundeswettbewerb Vereinswanderfahrten Klasse 1. Foto: Reinhard Schulze

Wie sieht das heute aus?

Es ist richtig, dass in unserem Verein bei der Gründung 1895 als Arbeiter-Radfahrerklub Gera zumeist Weber, Maurer und Arbeiter mit Berufen der unteren Schichten waren. Deshalb bestand die enge Verbindung mit der Arbeiterbewegung und deren Zielen. Heute ist unser Verein vielschichtig. Es gibt Ärzte, Unternehmer, Diplomingenieure und leitende Angestellte, aber auch Facharbeiter, Angestellte im öffentlichen Dienst und in der Wirtschaft wie auch Geringverdiener, Arbeitslose und auf Grundsicherung angewiesene Vereinsmitglieder. Es ist selbstverständlich, dass unsere Mitglieder unterschiedliche Meinungen zu den Themen unserer Zeit haben. Unser Verein ist laut Satzung parteipolitisch neutral und hält sich daran. Die Traditionen unseres Vereins im Umgang miteinander und im Verhalten untereinander sind von Humanismus und Menschenwürde geprägt, dass ist für jeden von uns ein Muss wie auch eine Selbstverständlichkeit.

Radfahren, Radwandern steht heute für viele als Freizeitbeschäftigung ganz oben. Welche Bedeutung hat dafür ein Verein?

Sicher kann man allein mit dem Rad fahren, sich schaffen und Freude daran haben. Die meisten unserer Mitbürger sind jedoch der Meinung: Radfahren ist in der Gemeinschaft am schönsten und schließen sich deshalb einem Verein an. Warum? Man bleibt vital, fit beweglich, schont die Umwelt und spürt das Zusammengehörigkeitsgefühl.

Der Verein zählt derzeit 110 Mitglieder, der Altersdurchschnitt liegt bei 71 Jahren. Ist man für das Radfahren nicht langsam zu alt?

Das muss ich verneinen. Es gibt in unserem Verein mehrere Mitglieder, die über 80 Jahre alt sind und denen ich beim Radfahren manchmal nicht folgen kann. Aber das sind Ausnahmesportler. Die meisten unserer Mitglieder schaffen sich mit zunehmendem Alter Fahrräder mit Unterstützung an. Das sind Pedelecs, die auch oft als E-Bikes bezeichnet werden, um weiterhin in „ihrer“ Gruppe mitfahren zu können. Manche wechseln, wenn die Kraft nachlässt, auch in eine andere Gruppe. Denn neben denen mit Rennrädern gibt es drei verschiedene Leistungsgruppen, so dass „jeder in seinem Tempo“ mitmachen kann. So erhält man sich die Freude an der Bewegung und ist für das Radfahren nicht zu alt.

Bedarf es für die vom Verein durchgeführten Radtouren besonderer Sicherheitsvorkehrungen?

Das ist wichtig, denn bei den Radwanderungen fahren wir nicht nur auf wenig genutzten Radwegen. Deshalb wird jede Radtour bei uns durch einen Fahrtenleiter geführt, der zumeist einen Trainernachweis Stufe C besitzt und regelmäßig geschult wird. Er weiß, was in welcher Verkehrssituation oder bei Unfällen zu tun ist. Bei Gruppen über zehn Mitfahrer fungiert ein letzter Mann. Gemeinsam mit ihm sorgt der Fahrtenleiter dafür, dass alle in der Gruppe sicher am Ziel ankommen.

Was macht die Mitgliedschaft im Radfahrerklub so attraktiv?

Es sind die Angebote des Vereins, die man auf unserer Internetseite www.rfcgera.org finden kann und es ist der niedrige Mitgliedsbeitrag von 48 Euro pro Jahr. Wir bieten von März bis Oktober jeden Dienstag und Samstag unterschiedliche Radwanderungen an, haben Mehrtagestouren im In- und Ausland auf dem Programm und bieten im Winter Fitnessangebote und gesellige Veranstaltungen.

Ist der Radfahrerklub also weit mehr als nur mit dem Rad zu fahren?

Ja, man trifft Gleichgesinnte und findet Freunde. Die gemeinsame Bewegung macht Spaß und hilft zu entspannen. Die Gespräche untereinander und die geselligen Veranstaltungen erhöhen das Wohlbefinden.

Was bedeutet es für den Verein, thüringenweit der einzige und bundesweit einer der erfolgreichsten Radwandervereine zu sein?

Genugtuung, Anerkennung und Stolz auf das Geleistete sowie Ansporn, auch weiterhin wie bisher am Rad zu drehen.

Wie begeht der der Verein sein 125-jähriges Jubiläum?

Mit einer Festveranstaltung unserer Mitglieder im Gründungsmonat des Vereins im Volkshaus Gera-Zwötzen mit Prominenz aus Politik und Sport sowie unseren Förderern und den Freunden des Vereins. Alles Weitere werden wir zum Saisonstart am 21. März verraten.

Welche Bedeutung hat eigentlich der Gruß: „Frisch auf!“?

Der Gruß ist heutzutage kaum noch bekannt. Bei „Frisch Auf“ denken viele nur an den Handball-Verein in Göppingen. Zur Gründungszeit des Vereins und danach war der Begriff allgegenwärtig. So wie sich heute noch die Bergleute mit „Glück Auf“ willkommen heißen, war das vor Hundert Jahren der Gruß von Sportlern. Diese Tradition wollen wir wach halten.