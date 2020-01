Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Geraer Rollhockey Oldies feiern ihr Wiedersehen

Es ist seit fast fünf Jahrzehnten zur Tradition geworden, dass sich die früheren Geraer Rollhockey Spieler aus inzwischen sechs Generationen jeweils am zweiten Januar Wochenende in fröhlicher Runde treffen. Diesmal am Sonnabend, dem 11. Januar, ab 10 Uhr, wieder in der „Kleinen Klause“ auf dem Puschkinplatz. „Wir rechnen erneut mit rund 25 früheren Mitstreitern, von denen einige sogar eine längere Anreise gern in Kauf nehmen“, so Organisator Erich Erlebach, der früher als reaktionsschneller Torhüter die Zuschauer begeisterte. Und natürlich werden bei dem einen oder anderen Bierchen die vielen gemeinsamen Erlebnisse erneut wieder ausgewertet.