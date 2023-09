Geraer Sanitätshaus spendet Rollstühle und Rollatoren für die Ukraine

Gera. Nadeshda Chabanova floh im März 2022 aus dem Kriegsgebiet und organisiert seither unermüdlich Hilfe für ihr Heimatland.

Als sie im März 2022 die Stadt Irpin mit ihren Kindern verließ, war Nadeshda Chabanova weh ums Herz. Sich von ihrer Arbeit in der Physiotherapie im Militärkrankenhaus zu verabschieden, hieß, Patienten zurückzulassen,. In schlaflosen Nächten meldet sich ihr Gewissen, „Nadja, wir brauchen dich!“ hörte sie von den Kollegen, die mit akuter Unterbesetzung kämpfen.

Seit einem Jahr organisiert die 38-Jährige deshalb Hilfsaktionen für Kranke und Verwundete, nicht nur in ihrem Irpiner Hospital, sondern überall in der Ukraine bis zu den Front-Lazaretten. Ihr Notizbuch füllt sich mit Adressen von Städten und Namen, die humanitäre Hilfsmittel benötigen. Sie reichen von Bettwäsche, Handtüchern und Schlafanzügen bis zu Rollatoren und Rollstühlen, Reha-Utensilien oder Medikamenten.

Hilferuf wird erhört

„Keiner hat mit diesem furchtbaren Krieg gerechnet. Zusätzliche Operations- und Rehabilitationsabteilungen entstehen unter Kriegsbedingungen“, erklärt sie. Am ersten Jahrestag des Kriegsausbruches hatte Nadeshda in einem Zeitungsbeitrag zur Hilfe aufgerufen. Sie fand sie beim Friedensbündnis Gera, Mitgliedern von SPD, Linken und Grünen, den Naturfreunden Gera, dem Aktionsbündnis gegen Rechts und Geraer Bürgern.

So konnten Hilfsmittel nicht nur bis an die Frontlinie nach Kramatorsk, sondern später auch chirurgische Pflaster in die Klinik nach Irpin gebracht werden. Die jüngste Spende kommt vom Sanitätshaus Carqueville mit über 40 Rollstühlen sowie einigen Rollatoren aus dem firmeneigenen Mietpark. „Wir haben schon nach Kuba, Afrika und eigentlich die ganze Welt geliefert. Es ist gut, wenn die noch intakten Geräte weiter genutzt werden. Als Sanitätshaus ist es unsere Aufgabe, zu helfen, und die Ukraine braucht Hilfe“, so Geschäftsführer Felix Carqueville.

Trotz Unterstützung deutscher Freunde kann Nadja diese Aktionen aus eigenen Mitteln nicht bewältigen. Doch ein separates Spendenkonto einzurichten, erweist sich als schwierig. Vereine dürfen nur für die Ukrainehilfe innerhalb Deutschlands Spenden einwerben. „Dabei“, so Nadja, „brauchen die Menschen in der Ukraine Geld und Güter viel dringender als wir hier.“