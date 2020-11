Geraer Schülersprecher fordern Transparenz

Im Bildungsausschuss des Geraer Stadtrates kritisierte Tillman Becker, Vertreter des Jugendrates Gera, den Umgang mit der Schulampel, dem Stufenkonzept des Kultusministeriums unter Pandemiebedingungen. „Aus Sicht der Schüler sind die Weichen für gute Schule noch immer nicht richtig gestellt“, erklärte der 17-Jährige, der selbst Schüler am Goethegymnasium/Rutheneum seit 1608 ist.

Schüler werden nicht direkt informiert

„Die Schülersprecher regen sich auf, dass die Stadt Gera einigermaßen inkonsequent vorgeht“, sagte Becker. Auf Nachfrage erklärte er, dass er für 25 Schülersprecher rede, die Schüler der Regelschulen, Gymnasien und Berufsschulen vertreten. „Wie kann es sein, dass für eine Schule trotz mehrerer Corona-Fälle die Ampel auf Grün bleibt?“, fragte er und weiter: „Wie kann es sein, dass mit dem Gesundheitsamt gestritten werden muss, was aus den anderen wird, wenn einer positiv ist?“ Außerdem hätten sich die Schülersprecher aufgeregt, dass sie erst auf der Internet-Seite des Kultusministeriums erfahren, wie es um ihre Schule steht, ohne eine Nachricht oder E-Mail erhalten zu haben.

„Die Schüler fordern mehr Transparenz. Wir wünschen uns, dass mit offenen Karten gespielt wird. Wir sind froh, in die Schule gehen zu können, die Frage ist nur, zu welchen Preis“, sagte Tillman Becker.

Sozialdezernentin Sandra Wanzar (parteilos), die in Gera auch das Gesundheitsamt verantwortet, dankte dem Schüler, dass er „dem Unmut Ausdruck verleiht“ und erklärte: „Es liegt nicht in meiner Hand“. Die Zuständigkeitsregelungen sind so, dass das Bildungsministerium für die Schulen zuständig ist, sagte sie. „Je nach den individuellen Fallkonstellationen liegt die Entscheidung bei den Schulleitungen in Abstimmung mit dem Ministerium“, so Wanzar.

Wanzar: „Überforderung lasse ich nicht gelten“

Sie empfahl, Regelungen in der Schulkonferenz zu besprechen, damit jeder Schülersprecher und Elternsprecher informiert ist. „Die Information muss dort passieren, wo das Ereignis stattfindet“, forderte die Dezernentin. „Nach fast einem Jahr Pandemie sind wir geübt. Dass es so eine Überforderung wäre, will ich nicht mehr gelten lassen“, betonte sie. Zur Kritik am Gesundheitsamt sagte sie: „Es kann keine Blaupause geben. Es kommt immer auf den individuellen Fall an“. Außerdem sei in Schulen oft nicht nur ein Gesundheitsamt zuständig, sondern stets das des Landkreises oder der kreisfreien Stadt in der die Betroffenen wohnen.

Ausschusschef Andreas Kinder (CDU) empfahl den Schülersprechern, sich auf Landesebene an das Kultusministerium zu wenden.

Hier informiert das Bildungsministerium über die Einschränkungen an Schulen und Kindergärten:

bildung.thueringen.de/ministerium/coronavirus/ticker/