Geraer Schulen nach den Ferien im grünen Bereich

„Alles im grünen Bereich!“ Als hätten sie sich abgesprochen, griffen mehrere der befragten Schulleiter zum Schulstart nach den Herbstferien zu dieser Formulierung. Doch war es in dem Fall nicht bloß eine Floskel, sondern nahm Bezug auf die „Corona-Ampel“ für Schulen. Im „grünen Bereich“ findet an den Schulen grundsätzlich für alle Klassen der Unterricht statt. Der Stadtverwaltung war am Montag zunächst keine Schule bekannt, die nach den zweiwöchigen Ferien nicht im „Regelbetrieb mit vorbeugenden Infektionsschutz“ wieder starten konnte – auch wenn zwei Schulen am Montag nach wie vor mit Stufe Gelb auf der Internetseite des Bildungsministeriums ausgewiesen wurden. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog.

Zwei Geraer Schulen noch auf Stufe Gelb ausgewiesen

Es waren zwei der vier Schulen in Gera, an denen es vor den Ferien eine oder mehrere positiv auf das Coronavirus getestete Personen gab: das Karl-Theodor-Liebe-Gymnasium und die Berufsschule Wirtschaft und Verwaltung. Doch wie die Grundschule Am Bieblacher Hang und die Bieblacher Regelschule stünde auch an diesen Schulen die Ampel zum Start nach den Ferien auf Grün.

„Wir haben die entsprechende Meldung schon vor den Ferien ans Land geschickt und wissen nicht, warum das noch nicht aktualisiert wurde“, sagt Schulleiter Ralf Zöller vom Liebe-Gymnasium. Bis auf eine Kollegin, die nach dem Urlaub in Quarantäne musste, darüber aber rechtzeitig informiert habe, seien aber alle Lehrer wieder an Bord und auch bei den Schülern seien ihm zunächst keine größeren Ausfälle bekannt.

Elternsprechtag am Liebegymnasium abgesagt

Vor neue Herausforderungen würden die Schulen nun gestellt, wenn es an die Umsetzung des nun geforderten „Betretungsverbotes für schulfremde Personen“ geht, sagt Zöller. Das umfasst nicht nur die Eltern, weshalb das Gymnasium gestern noch den Elternsprechtag am 9. November absagen musste. Vorträge von Externen fielen ebenso darunter, wie die Hausaufgabenhilfe und Schülerbetreuung durch eine Person, die über das Schulbudget finanziert wird und ebenfalls als „schulfremd“ gelte.

„Wir müssen noch sehen, wie wir das Betretungsverbot umsetzen“, meinte auch Joachim Block auf Nachfrage. Der Schulleiter der Berufsschule Wirtschaft und Verwaltung erklärt, dass hier zwar tatsächlich erst an diesem Montag die letzte Quarantäne einer Kontaktperson endete und er nun die Abschlussmeldung ans Ministerium gebe. Dennoch sei auch diese Schule „ganz normal in Grün gestartet“, coronabedingt fehle kein Kollege.

Bei Symptomen „nicht den Helden spielen“,

So startet der Schulbetrieb auch für Schüler des 1. Lehrjahres, die überhaupt das erste Mal die Berufsschule besuchten und nun schnellstens deren bereits seit längerem geltenden Hygieneplan verinnerlichen müssten: Maskenpflicht überall außerhalb des Klassenraums, ein Wegeplan durchs Schulhaus und so weiter. Die Vollzeitschüler, gerade die am beruflichen Gymnasium, habe er auch noch einmal eingeschworen, „dass niemand den Helden spielen und bei Symptomen, die über eine laufende Nase hinausgehen, lieber daheim bleiben soll“, sagt Joachim Block.

Ähnlich appelliert auch das Liebegymnasium auf seiner Internetseite: Sollten Schüler Krankheitssymptome zeigen oder sich nicht wohlfühlen, „schicken Sie diese bitte nicht erst in die Schule. Mehrfach wurden in den letzten Wochen Schüler in der ersten Stunde bereits wieder nach Hause geschickt – das gefährdet die gesamte Schulgemeinschaft.“

Auch an der Grundschule Am Bieblacher Hang gibt es auf der Internetseite diesen Appell, ebenso wie jenen, beim Einkleiden der Kinder das häufigere Lüften zu berücksichtigen. Ansonsten betonte Schulleiterin Ilka Hoffmann wie auch ihr Pendant an der Bieblacher Regelschule, Hans-Jürgen Voit, auf Nachfrage unserer Zeitung für den Start nach den Herbstferien: „Alles im grünen Bereich!“