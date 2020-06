Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Geraer Seniorenverband hat 30-jährige Geschichte

Das Jubiläum des Vorgängers des Geraer Seniorenverbandes ist der Corona-Krise zum Opfer gefallen. Am 29. Mai jährte sich zum 30. Mal der Tag, an dem sich 1990 einige DDR-Bürger im damaligen „Haus der DSF“ am Markt trafen, informierte Hans-Otto Feuerstein, Vorsitzender des Geraer Seniorenverbandes, diese Woche in einer Pressemitteilung.

Im Ergebnis der Informationsveranstaltung mit 17 Mitgliedern gründete sich damals der Ortsverband Gera des „Bundes der Ruheständler, Rentner und Hinterbliebenen“ (BRH) im Deutschen Beamten Bund (der BRD). „Es war der zweite Ortsverband in der damals Noch-DDR“, so Feuerstein.

Schwerpunkt der Arbeit sei das unermüdliche Wirken der Seniorenverbände im Osten als auch des Geraer Ortsverbandes zur Herstellung der Rentengerechtigkeit gewesen. „Unsere Aktivitäten waren letztlich von Erfolg gekrönt“, schätzt Feuerstein ein. Gleichzeitig habe man eine lebendige Verbandsarbeit betrieben. Thematische Mitgliederversammlungen, Feste, Stammtische, Frauentreffs, Wanderungen, Spielenachmittage, Verkehrsteilnehmerschulungen speziell für ältere Autofahrer, Reisen und Tagesfahrten wurden organisiert. Im Laufe der Jahre seien so über 2000 unterschiedliche Veranstaltungen zusammengekommen.

2016 gründete sich der Geraer Seniorenverband aus

Ab 2016 habe sich der Geraer Seniorenverband e.V. ausgegründet. Er setze die Traditionen und Vereinsarbeit fort. Erfreulich sei, dass er aktive Mitglieder aus dem Gründungsjahr 1990 in seinen Reihen habe. Mitgliedern Heinz Berner und Manfred Stübchen sollen deshalb die Treue-Urkunde für 30 Jahre Mitgliedschaft vom Vorstand überreicht werden.