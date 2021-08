Geraer Spendenkonto: Rund 23.000 Euro für Flutopfer

Gera. Geras Oberbürgermeister Julian Vonarb dankt den Spendern.

Rund 23.000 Euro wurden bisher auf das Geraer Spendenkonto für die Opfer der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz eingezahlt. Darüber informiert die Stadtverwaltung Gera. Eingerichtet worden war es von der Stadt gemeinsam mit der Sparkasse Gera-Greiz am 23. Juli, eine reichliche Woche nach dem Unwetter.

„Ich möchte mich bei allen bedanken, die gespendet haben. Es bewegt mich, dass die Bereitschaft zur Hilfe der Geraer auch dann so enorm ist, wenn die Katastrophe nicht vor der eigenen Haustür stattfindet. In Zeiten wie diesen sind wir bundesweit füreinander da – über die Grenzen der Bundesländer hinaus. Danke Gera!“, wird Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) zitiert,

Die Spenden von Sparkassen sowie Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe werden, so heißt es, über die regionalen Sparkassenverbände den betroffenen Kommunen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen zugeleitet und fließen dann direkt in örtliche Hilfsprojekte zur Bewältigung der Flutkatastrophe. Bei der Spendenvergabe werde auf die Expertise der örtlichen Sparkassen gebaut, denn sie seien Partner in den wichtigsten regionalen Netzwerken, die direkt vor Ort helfen und die Lage beurteilen, erklärt der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Gera-Greiz, Hendrik Ziegenbein, und versichert: „Jeder Euro aus Gera kommt genau dort an, wo er am dringendsten gebraucht wird.“

Ein Spendenkonto für die Geschädigten des Starkregens in Gera vom 13. Juli 2021 war nicht zustande gekommen.