Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Geraer „Stadtrallye“ mitgestalten

Seit 13. Mai wird in Gera an einer Stadtführung mit digitaler Unterstützung gearbeitet. Dabei setze Gera über die Internetseite unser.gera.de auf Bürgerbeteiligung und Transparenz, teilt die Stadt mit. Für das Pilotprojekt „Stadtrallye“ sind alle Geraer aufgerufen, die Orte in der Stadt aufzuzeigen, mit denen Sie etwas Besonderes verbinden, die ihnen am besten gefallen oder die unbedingt einmal besucht werden sollten.

Dazu wird es möglich sein, sowohl Bilder als auch Videos der Lieblingsorte zur Verfügung zu stellen. Die Stadt Gera wird die schönsten vorgeschlagenen Orte zu Mottotouren quer durch Gera kombinieren. „Wir möchten spezielle Ortsteiltouren anbieten, Nachttouren und Rundgänge für Brückenliebhaber, Kneipentouren und und und“, wird Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) zitiert. Mit Hilfe des Smartphones könne dann jede Tour beispielsweise zu Fuß, mit dem Rad oder mit Segway durchgeführt werden. Zusätzlich sei geplant, dass die Nutzer nicht nur von Ort zu Ort geführt werden, sondern auch ergänzende Informationen erhalten.

Vorschläge für die „Stadtrallye“ können per Formular unter unser.gera.de oder per Mail an smartcity@gera.de eingesendet werden.