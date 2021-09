Geraer starten Sonntag ins Stadtradeln

Gera. Abfahrt in die dritte Wettbewerbsauflage ist auf dem Marktplatz. Bisher gibt es 139 Anmeldungen.

„Radeln für ein gutes Klima“ heißt es am Sonntag, dem 5. September, ab 10 Uhr, auf dem Geraer Markt.

Zum dritten Mal nimmt die Stadt am Wettbewerb teil. Egal ob mit dem Rad zur Arbeit, zur Schule, zum Bäcker oder eine kleine Radtour am Wochenende: Jeder Kilometer zählt und sorgt möglicherweise für eine gute Platzierung im bundesweiten Wettkampf der Kommunen. Vom 5. bis 25. September 2021 läuft die Aktion Stadtradeln in Gera, für die sich bisher 139 Radelnde in 37 Teams angemeldet haben.

Jetzt zum OTZ-Newsletter anmelden Nachrichten aus Ihrer Region E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Nach der Eröffnung am Sonntag, 5. September, gegen 10 Uhr, auf dem Geraer Marktplatz gibt es bereits die erste Möglichkeit, gemeinschaftlich Kilometer zu sammeln. Dann startet im Rahmen des Bauhaustages eine geführte Tour entlang der Bauhaustag-Objekte. Bereits etwas früher, um 8.30 Uhr, trifft sich das Stadtradeln-Team „Fahrräder stinken nicht – Ostschule Gera“ auf dem Vorplatz des Geraer Hauptbahnhofes, um Richtung Wünschendorf und Weida zu fahren.

Am letzten Aktionstag, am 25. September, beginnt 10 Uhr auf dem Markt eine geführte Rundfahrt des ADFC und der AG Radverkehr durch die Stadt Gera statt.

www.gera.de