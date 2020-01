Gera. Praktische Erfahrungen zur Theorie im Studiengang Ernährungstherapie und -beratung an der SRH Hochschule für Gesundheit in Gera.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Geraer Studenten inspizieren Supermarkt und kochen gemeinsam

Theoretische Inhalte mit praktischen Erfahrungen untermauern – darum ging bei einer Exkursion, die Tom Ziegler, Professor für Ernährungstherapie und -beratung an der SRH Hochschule für Gesundheit, mit Studierenden in einen Lebensmittel-Supermarkt unternahm. Darüber berichtet die Hochschule in einer Pressemitteilung.

Die Studentengruppe sei von einer Mitarbeiterin durch den Geraer Supermarkt geführt worden. Die Studenten hinterfragten hierbei kritisch, ob die aktuelle Strukturierung des Marktes, bei der etwa Alkohol im Eingangsbereich angeboten wird und Gemüse- und Obstartikel sich im Mittelteil des Marktes befinden, aus ernährungspolitischer Sicht sinnvoll sei. Ebenso wurden Interviews mit den Abteilungsmitarbeitern geführt, um herauszufinden, wie es um Wissensstand und Beratungskompetenz der Mitarbeiter in Bezug auf Laktose- und Glutengehalt von Frisch- und Fleischwaren steht. Erfragt wurde auch das Wissen, wie viel Zucker beziehungsweise Fruchtzucker sich in angebotenen Getränken befinden.

In der anschließenden Auswertung sei deutlich geworden, dass sich die Studierenden vorstellen könnten, künftig Schulungen der Belegschaft durchzuführen und diese effektiv zu unterstützen, um Kunden und Patienten adäquat beraten zu können, heißt es in der Mitteilung.

Nach der Exkursion ging es ans praktische Zubereiten. Lernaufgabe war ein ernährungstechnisch ausgewogenes Gericht mit einem maximalen Kostenaufwand von 2,50 Euro pro Person. Die Studierenden erstellten in Gruppen ein Menü. Es gab als Vorspeise eine vegane Kürbissuppe, als Hauptgericht einen Auflauf aus Gemüse und Käse und als Nachtisch Bratapfel mit Nussfüllung.

Im Team gekocht wurde auch nach einer weiteren besonderen Lerneinheit, bei der zwei praktizierende Buddhisten eingeladen wurden. Nachdem auch Islam und Judentum bereits im vergangenen Semester Thema gewesen seien, war nun die Aufgabe, nach den Ernährungsvorschriften der Religionen jeweils ein typisches Gericht zuzubereiten.