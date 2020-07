Gera. Die Gera-Arcaden verkaufen an der Kundeninfo Mundschutzmasken und spenden Erlös.

Geraer Tafel erhält 1000-Euro-Spende

Die Tafel in Gera konnte sich unlängst über eine Spende in Höhe von 1000 Euro von den Gera Arcaden freuen. Das Spendengeld kam durch den Verkauf von Mundschutzmasken an der Arcaden-Kundeninformation zusammen, teilte Centermanager Rolf Wernicke nun mit.

„Seit Beginn der Corona-Epidemie wurden die Masken bereit gestellt“, so Wernicke: „Ein großer Dank gilt den Käufern der Masken, deren Spenden eins zu eins an die Tafel gehen.“

Die Geraer Tafel wurde 1995 gegründet und hat gegenwärtig 38 Mitglieder und 48 ehrenamtliche Mitarbeiter. Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, Lebensmittel, Kleidung und Gebrauchsgegenstände an sozial schwache und hilfsbedürftige Personen und Familien zu verteilen. Der Verein lebt von Spenden und die Gera Arcaden konnten mit der Zuwendung helfen, „die im Sozialgefüge der Stadt so notwendige und unersetzliche Tafel-Arbeit zu erhalten“, schreibt der Centermanager weiter. Denn ohne zur Verfügung gestellte Lebensmittel, finanzielle Zuwendungen und ehrenamtliche Unterstützung wäre die Tafel-Arbeit nicht möglich.

„Uns zurücklehnen und ausruhen wollen wir aber nicht“ so Wernicke. Mit dem zukünftigen Verkauf der Masken werden wir weitere Vereine und Projekte in der Region unterstützen.