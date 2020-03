Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Geraer Technofans erreichen digitales Millionenpublikum

Ein eigener Gera-Truck zur Techno-Parade, das wäre sein Traum, sagt Sebastian Wein. Er ist nicht nur Fan elektronischer Musik und Besucher der ursprünglichen Loveparade in Berlin, sondern legt als DJ mit dem eigenwilligen Namen „Gulaschkanone“ auch selbst auf. Verzückt und voller Vorfreude verfolgt er die Nachrichten rund um die Wiederbelebung der Musikparade in der Hauptstadt. Eine Wiederbelebung, an der er und Unterstützer aus Gera aktiv mitwirken wollen und mit einem Aufruf dazu ein digitales Millionenpublikum erreicht haben.

Unter dem Namen „Rave the Planet“-Parade will ein Team um Loveparade-Mitbegründer Dr. Motte alias Matthias Roeingh das Technofest am 10. Juli 2021 wieder aufleben lassen, in ihrem ursprünglichen, unkommerziellen und friedvollen Geist, sagt Sebastian Wein. „Es ging um die Musik, egal, wo die Leute herkamen“, sagt er: „Viele haben da gute Erinnerungen dran.“ Natürlich meint er damit nicht das traurige Ende der Loveparade, die Tragödie von 2010 in Duisburg mit mehreren Toten und Verletzten. Da habe die Parade mit anderen Veranstaltern aber auch schon länger diesen Ursprungsgeist verloren gehabt, Kommerz sei über Sicherheitsbedenken gegangen.

Geraer unterstützen Spendenaufruf für „Rave the Planet“

„Back to the Roots“ soll die Parade nun wieder, also zurück zu den Wurzeln der „Friede, Freude, Eierkuchen“-Musikdemo von 1989 und den Folgejahren in Berlin. Als vor ein paar Tagen das Datum der zu Jahresbeginn ins Gespräch gebrachten Wiederbelebung verkündet wurde, hatte der Geraer im sozialen Netzwerk Facebook eine eigene Veranstaltungsseite für dieses Datum in Berlin erstellt. Das kann prinzipiell jeder Nutzer des Netzwerkes, sofern damit Recht und Gesetz nicht verletzt werden. Auch ohne selbst Veranstalter zu sein, was Sebastian Wein auch zu keiner Zeit suggerieren wollte. Er wollte die Nutzer – zunächst vor allem die, mit denen er auf Facebook in Verbindung steht – auf die „Rave the Planet“-Parade aufmerksam machen. Frei nach dem Motto: „Wir sehen uns dort!“

Diese Aufmerksamkeit hat er nun, dank einer Mechanik, die in der Vergangenheit auch schon zu manchen der berüchtigten sogenannten „Facebook-Partys“ führte. Da er die Veranstaltungsseite mit dem Namen „Love Techno Berlin 2021“ nicht nur seinen Kontakten sondern als „öffentlich“ für jeden Facebook-Nutzer sichtbar erstellte, passierte das, was man „viral gehen“ nennt. Innerhalb von einer guten Woche erreichte die am 2. März erstellte Seite über 2,5 Millionen Nutzer. „Organisch“, das heißt, ohne Geld dafür zu zahlen, die Seite mehr Menschen anzuzeigen. Über 100.000 Mal wurde bis gestern auf die Schaltflächen geklickt, die prinzipielles Interesse oder eine digitale Zusage bedeuten.

Mit diesen Zahlen seiner „Fan-Seite“ überflügelt Sebastian Wein aktuell sogar die eigentlichen „Rave the Planet“-Veranstalter. Als sich das Interesse abzeichnete, setzte er sich mit Lucas Fischer vom Online-Portal „about Gera“ in Verbindung und zusammen betreuen sie nun die Veranstaltungsseite. Die weist inzwischen auf deutsch und englisch auf die Parade und die echten Veranstalter hin – und auf die Spendensammlung (Fundraising), die die Technoparty überhaupt erst ermöglichen soll. „Fundraving“ nennen das die Veranstalter.

„Wir nutzen die Seite nun auch, um Inhalte rund um die Parade zu teilen“, sagt Lucas Fischer. Er freut sich, dass nun ein Millionenpublikum, das an der Rave-Veranstaltung interessiert ist, nun automatisch auch auf Gera aufmerksam wird.

Veranstalter kennen und loben das Geraer Fanprojekt

Apropos: Aufmerksam geworden sind auch die Veranstalter der Rave the Planet gGmbH auf die Geraer Fan-Seite. „Wir haben es wahrgenommen und finden das großartig“, sagt Sprecherin Ellen Dosch-Roeingh. Mindestens fünf solcher großen Facebook-Veranstaltungen gebe es inzwischen, mit denen man auch in Kontakt treten wolle. „Solche Fanprojekte sind toll, genau das wollten wir, die Community aktivieren, dass die ihre Community aktiviert.“ Sie rät lediglich zur Vorsicht bei der Verwendung des Begriffs „Loveparade“, dessen Markenrechte an anderer Stelle liegen.

Deshalb „Rave the Planet“, und findet die Parade statt, weiß Sebastian Wein schon ganz genau, wo er am 10. Juli 2021 sein wird. Nach diesem digitalen Erfolg kann er auch gar nicht anders. Und wer weiß, vielleicht entwickelt sich die Sache tatsächlich noch so weiter, dass es den erträumten Gera-Truck gibt.

Mehr Infos zu Veranstalter und Spendenaktion: www.ravetheplanet.com

Hier geht es zur Fanseite.