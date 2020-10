Geraer Töpfermarkt lockt zum 11. Mal auf den Marktplatz

Der Töpfermarkt lockt am Wochenende wieder. (Archivfoto)

Zum 11. Mal wird am Wochenende zum Geraer Töpfermarkt auf dem Marktplatz eingeladen. Wie die Stadt Gera ankündigt, präsentieren am Sonnabend, 10. Oktober, von 10 bis 18 Uhr, und am Sonntag, 11. Oktober, von 10 bis 17 Uhr insgesamt 45 Töpferwerkstätten aus nah und fern klassische und moderne Keramik. Das Spektrum reicht dabei vom Gebrauchsgeschirr über originellen Schmuck und lustige Gartendekorationen, bis hin zu fantasievollen Skulpturen.