Andreas Reintjes, Gruppenleiter Straßenbahn-Werkstätten der GVB, an der Tatrabahn die kürzlich in Tinz mit einem Bus kollidiert ist.

Die Tatrabahn, die am 9. November in Tinz an der Haltestelle Duale Hochschule in einen Unfall mit einem Bus des Regionalverkehrs Gera/Land verwickelt wurde, fällt nun doch länger aus als geplant.