Geraer unterstützt behinderte Kinder in Indonesien

Der Geraer Hans-Jörg Waskowski war auch in diesem Jahr in Sachen Entwicklungshilfe in Indonesien unterwegs. Der Künstler, der an der Geraer Volkshochschule Mal- und Zeichenkurse gibt, besuchte schon mehrmals das Land. Als Seniorexperte arbeitete er in Tasikmalaya mit behinderten Kindern und Jugendlichen. „Es geht darum, ihre Motorik zu fördern und, dass sie Begabung entwickeln. Wir wollen ihnen helfen, den Einstieg in die Gesellschaft zu schaffen“, erklärte Waskowski zu seinem langjährigen Projekt. Gemeinsam mit dem Kunstlehrer Pa ­Afrudin führte er häufig vor Ort Kunstprojekte durch. 2017 besuchte der Indonesier die Volkshochschule „Aenne Biermann“ während eines Studienaufenthalts, den der Förderverein der Geraer Einrichtung maßgeblich unterstützte.

Bei seinem Aufenthalt 2019 arbeitete Hans-Jörg Waskowski in drei Schulen - der SLB Jamanis mit schwerbehinderten Kindern, der SLB Bahagia, in der Kinder mit etwas leichteren Behinderungen unterrichtet werden und erstmalig in einer islamischen Internatsschule, wo der Unterricht nach streng religiösen Regeln durchgeführt wird. „Was letztere Schule anbetrifft, so hatte ich etwas Bauchschmerzen vor den drei Tagen Mal-und Zeichenkurs, kombiniert mit Deutsch-Unterricht. Ich wurde aber sowohl bezüglich Empfang, der Aufgeschlossenheit mir gegenüber als auch betreffs Unterricht sehr angenehm überrascht“, berichtete Hans-Jörg Waskowski. Da er noch über etwa 400 Euro aus einer Spende der Kirchgemeinde Röppisch und seiner Kursmitglieder verfügte, hatte er sich entschlossen, alle drei Schulen mit Zeichenmaterial und Unterrichtsmitteln in Höhe von 650 Euro zu unterstützen. 250 Euro flossen dabei aus Waskowskis Eigenmitteln. Schüler und Lehrer nahmen die Materialspenden freudig und dankbar entgegen – und schickten dem Geraer Fotos und ein kleines Video über den Einsatz des Materials zurück.

Der Geraer möchte den indonesischen Schülern weiterhin unter die Arme greifen und plant für 2020 seinen siebten Aufenthalt in Tasikmalaya.