Geraer Verkehrsbetrieb lädt zu Sonderfahrten ein

Der Wagen 320, Baujahr 1983, am 22. Februar 2019 in der zentralen Haltestelle in der Heinrichstraße. GVB-Betriebsleiter Ralf Roscher (links) entwertete damals Fahrkarten.

Aus Anlass des 30. Jahrestag der Deutschen Einheit bietet die GVB Verkehrs- und Betriebsgesellschaft Gera mbH (GVB) am 3. Oktober Sonderfahrten mit dem historischen Triebwagen 320 und Triebwagen 16 mit Beiwagen an. Beide Fahrzeuge verkehren alle 30 Minuten auf der Sonderlinie 5 zwischen Lusan/Brüte und Untermhaus in der Zeit von 13.45 Uhr bis 16.15 Uhr ab Lusan/Brüte.

Der Wagen 320 ist in seinen Auslieferungszustand zurückversetzt. Er ist Baujahr 1983 und war beispielsweise auch am 22. Februar 2019 in Gera unterwegs. Damals trafen zwei Jubiläen aufeinander. Nach Halle an der Saale war vor 127 Jahren die zweite elektrische Straßenbahn Deutschlands in Gera in Betrieb genommen worden. Außerdem waren am 17. Februar 1979 die ersten fabrikneuen Tatra-Bahnen aus Prag in Gera eingetroffen.

Mit den historischen Bahnen gelangen die Fahrgäste am Feiertag auch zu der diesjährigen Höhlermeile in das Stadtzentrum von Gera. Es gelten die allgemeinen Tarifbedingungen.

Sonderfahrplan unter www.gvbgera.de