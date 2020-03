Geraer Verkehrsbetrieb schließt Kundenservice Heinrichstraße

Die GVB Verkehrs- und Betriebsgesellschaft Gera mbH (GVB) schließt ab Mittwoch, 18. März ihren Kundenservice im H35. Der Servicepoint im Betriebsgebäude der GVB in der Zoitzbergstraße 3 bleibt für dringende Kundenwünsche bis auf Weiteres geöffnet.

Zu beachten sind die abweichenden Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 10 bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr und Freitag von 10 bis 12 Uhr. Der Verkehrsbetrieb bittet seine Fahrgäste, für den Fahrscheinkauf die Automaten an den Haltestellen und in den Fahrzeugen zu nutzen.

Für Fahrplan- und Tarifauskünfte erreichen Kunden die GVB-Hotline unter 0365 / 7390-111 von Montag bis Freitag jeweils von 6 bis 21 Uhr und am Samstag von 9 bis 17 Uhr. Zum Schutz der Kunden und der Mitarbeiter bittet das Unternehmen, alle Anliegen möglichst telefonisch oder per Email kundenservice@gvbgera.de an die Servicemitarbeiter zu richten.

