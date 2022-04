Geraer Wald hat sein siebtes Tor

Gera. Auf Initiative des Fördervereins Stadtwaldbrücken und mit Hilfe vieler Unterstützer konnte am Montag das Stadtwaldtor „Lusan“, wie immer aus massivem Eichenholz, errichtet werden.

Initiative des Fördervereins Stadtwaldbrücken und mithilfe vieler Unterstützer konnte am Montag das Stadtwaldtor „Lusan“ in der Dürrenebersdorfer Straße errichtet werden. Gefertigt haben es, wie immer aus massivem Eichenholz, die Zimmermanns-Lehrlinge des Vereins BIW BAU des BZO Bildungszentrums Ostthüringen. Die Übergabefeier erfolgt am 28. April nach einer Sternwanderung mit fünf geführten Wanderungen. Genau an diesem Datum wurde vor 50 Jahren in Gera-Lusan der Grundstein für das größte Plattenbaugebiet in Ostthüringen gelegt. Im größten Stadtteil leben heute noch etwa 22.000 Menschen. Mitte der 1980er-Jahre waren es noch doppelt so viele.

Info: www.brückenverein-gera.de