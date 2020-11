Vor der Kulisse des Geraer Rathauses bringen am Donnerstag (12.11.2020) Andreas Birkhof (rechts) vom Kulturamt und Veranstaltungstechniker Daniel Kusnick die etwa 7800 LED-Lämpchen für den Geraer Weihnachtsbaum an. Die etwa 15 Meter hohe Nordmanntanne wurde am Montagnachmittag aufgestellt und stammt aus einem Privatgarten in der Mozartstraße.