Geraer Winterdienst ist einsatzbereit

Der Winterdienst in Gera ist auf die kommende Saison vorbereitet.

Die Vorbereitungen auf die Winterperiode 2020/21 sind in großen und entscheidenden Teilen abgeschlossen, teilt die Stadtverwaltung Gera mit. Derzeit würden noch Schneezäune aufgestellt und die circa 250 Streucontainer im Stadtgebiet befüllt. Etwa 1800 Tonnen Streusalz lagern demnach in diesem Jahr im städtischen Bauhof.

Wie im vergangenen Jahr sind die Thüringer Straßenwartungs- und Instandhaltungsgesellschaft mbH & Co. KG und die GUD Geraer Umweltdienste GmbH & Co. KG im Auftrag der Stadt für den Straßenwinterdienst auf insgesamt acht Streustrecken verantwortlich. Neben den acht Einsatzfahrzeugen wurden die Kapazitäten des städtischen Bauhofs erhöht. So stehen dem Tiefbauamt selbst noch einmal sechs Fahrzeuge zur Verfügung, heißt es vonseiten der Stadt.

Dennoch könne der städtische Winterdienst nicht auf allen Straßen gleichermaßen präsent sein. Die Stadtstraßen würden deshalb in A-, B- und C-Strecken priorisiert. Vorrangig müssen danach Streustrecken der Kategorien A und B freigehalten werden, also Bundes- und Hauptstraßen, Krankenhaus- und Feuerwehrzufahrten, Nord-Süd sowie Ost-West-Durchfahrten durch das Stadtgebiet, Ortsverbindungsstraßen und Busstrecken.

Für die in die Zuständigkeit der Stadt fallenden Gehwege im Stadtgebiet wurde die Vergabe am 12. Oktober im zuständigen Ausschuss beschlossen. Mit diesen Leistungen werden ebenfalls zwei Firmen beauftragt.

Ab Anfang November ist der Winterdienst über die Einsatzzentrale der Stadt organisiert. Die Einsatzleitung ist telefonisch unter 0365/4 37 14 29 zu folgenden Zeiten zu erreichen: Montag bis Freitag von 4 bis 22 Uhr, samstags sowie an Sonn- und Feiertagen von 6 bis 20 Uhr.