Geraer Wohnungsbaugenossenschaften unterstützen Ostthüringen Tour

Gera. Drei Geraer Wohnungsbaugenossenschaften fördern auch 2021 die Ostthüringen Tour

Die Ostthüringen Tour zählt zu den bundesdeutschen Höhepunkten für die jüngsten Radsportler. Zwar musste die Veranstaltung 2020 wegen den Corona Einschränkungen abgesagt werden, dennoch hatten die Förderer und Unterstützer signalisiert, wenn es wieder losgeht, sind wir dabei. Dazu zählen auch die drei Geraer Wohnungsbaugenossenschaften Aufbau, Glück Auf und Union

Von Beginn an sind sie dabei und unterstützen den SSV Gera 1990 in vielfältiger Weise. Kürzlich unterzeichneten die Vorstände in der Begegnungsstätte „einundzwanzig“ der WBG Union ihre Vereinbarungen mit dem SSV Gera. Geplant ist die Austragung der 18. Ostthüringen Tour vom 1. bis 3. Oktober 2021. „Wir sind zuversichtlich, dass sich die Situation weiter entspannt und die Ostthüringen Tour in diesem Jahr stattfinden wird. Für uns ist es wichtig, organisatorisch alles vorzubereiten, um dann optimal an den drei Tagen durchzustarten“, freut sich die Sportliche Leiterin Heike Schramm.

Olaf Albrecht, Präsident des ausrichtenden Vereins, dankte den Vorstandsvertretern für ihre Unterstützung. „Für die Ausrichtung eines solchen Wettkampfhöhepunktes hat Verlässlichkeit einen hohen Stellenwert. Dafür können wir uns nur bedanken. Wir bemühen uns, als Dank eine attraktive Veranstaltung anzubieten, die auch für die Regionen, eine nachhaltige Wirkung hinterlässt“, so Olaf Albrecht. „Gern unterstützen wir die Ostthüringen Tour und hoffen, dass sie in diesem Jahr stattfinden kann. Ich denke im Namen auch der Vertreter der anderen WBG´s zu sprechen, wenn ich sage, dass wir immer wieder beeindruckt sind, mit wie viel Engagement der SSV Gera die Ostthüringen Tour organisiert“, sagte Thomas Fritz, Vorstand der WBG Union.