Geraer Wohnungsunternehmen mit Elektroautos auf „neuen Wegen“

Seit Februar ist das Team der Wohngenossenschaft „Neuer Weg“ eG mit Elektroautos im Stadtverkehr für Mieter und Mitglieder unterwegs. Darüber informiert die Genossenschaft in einer Pressemitteilung. Am Wiesen-Design, Glückskäfer und der Botschaft „Wir tanken Strom“ sind die „grünen Fahrzeuge“ künftig zu erkennen.

Die Vorstandsmitglieder Jana Höfer und Sylvia Greyer setzen bewusst auf diese Form der Mobilität: „Wir tragen gegenüber unseren Mitgliedern und Mietern und auch den nachfolgenden Generationen Verantwortung. Darum achten wir nicht nur bei der Sanierung unserer Häuser auf die aktuellen Entwicklungen der Energie- und Klimaziele, sondern auch bei täglichen Arbeitsabläufen.“ So seien in der Geschäftsstelle und in vielen Wohnhäusern im letzten Jahr LED-Beleuchtungen eingebaut worden. Dieses Jahr seien nun die ersten beiden Elektro-Fahrzeuge vom Typ VW E-Up übergeben worden. Bereits im Herbst entstanden in Vorbereitung dessen zwei Parkplätze mit Elektroladepunkt auf dem Gelände der Geschäftsstelle in der Schmelzhüttenstraße 36 in Zusammenarbeit mit der EGG Energieversorgung Gera und gefördert durch „E-Mobil Invest“ des Thüringer Umweltministeriums. Die „Elektrotankstelle“ ist auch für Besucher der WG „Neuer Weg“ während eines Termines vor Ort nutzbar.