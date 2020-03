Blick über den Geraer Markt in Richtung Große Kirchstraße. Im Vordergrund der kleine Tisch vor dem Unverpackt-Laden.

Gera. Nach der aktuellen Stunde im Geraer Stadtrat zum Händlersterben in der Innenstadt unterbreitet die AfD-Fraktion ein Hilfsangebot.

Geras AfD-Fraktion will Händler unterstützen

Die im Februar gegründete Arbeitsgruppe Stadtentwicklung der AfD-Fraktion will sich angesichts des Leerstands von Geschäften in der Innenstadt zunächst der Sorgen und Nöte der Händler und der Gewerbetreibenden annehmen. Darüber informiert Fraktionsmitglied Reinhard Etzrodt. Er kündigt an, dass Mitglieder der Arbeitsgruppe „in den nächsten Tagen die Einzelhändler im Bereich Markt und Kirchstraße aufsuchen, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen“. Als erste Hilfe wolle die Gruppe ihr Pilotprojekt vorstellen.

Es bestehe darin, das Waren- oder Dienstleistungs-Angebot auf einer Hinweistafel zu präsentieren, um Kunden und Besuchern eine schnelle Orientierung zu ermöglichen, heißt es. Zeige der Versuch Erfolg, solle das auch auf andere Innenstadtbereiche ausgedehnt werden. Im zweiten Schritt wolle man über den Stadtrat erreichen, Bürokratie abzubauen und so Einzelhändlern und Gastronomen die Existenz erleichtern. Letztlich sei ein Stadtentwicklungs-Konzept das Ziel.

Am 6. Februar hatte die Fraktion Für Gera mit Unterstützung der Bürgerschaft eine aktuelle Stunde zum „Händlersterben in der Innenstadt“ im Stadtrat ausgelöst.