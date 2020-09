Geras Altstadt bei Tag und Nacht

Gera. In Gera wird am kommenden Wochenende zu Stadtführungen eingeladen.

Am kommenden Wochenende haben Interessierte wieder die Gelegenheit, mehr über die Geschichte Geras zu erfahren. Laut Pressemitteilung der Gera-Information werden sowohl am Freitag, 4. September, als auch am Samstag, 5. September, Führungen durch die Altstadt angeboten.

Nachteulen treffen sich am Freitag um 21 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle Sorge/Markt mit Geras Nachtwächter, um in anderthalb Stunden Lustiges und Schauriges über historische Plätze und die Bewohner der Stadt zu erfahren.

Wen es interessiert, wer am Stadtbrand von 1780 schuld ist oder wie Gera unter dem Streit zweier sächsischer Brüder leiden musste, begleitet den Nachtwächter auf seinem Rundgang.

Bei Tageslicht beginnt am Samstag um 14 Uhr ein Stadtrundgang an der Gera-Information im Historischen Burgkeller, Markt 1a. Ein zertifizierter Gästeführer berichtet den Teilnehmenden in einer Stunde Details aus der Stadtgeschichte, über Sehenswürdigkeiten und Geras historische Originale.

Beide Führungen finden im Rahmen des Hygienekonzepts mit begrenzter Personenzahl statt. Deshalb bittet die Gera-Information um Reservierung und Vorabzahlung. Zudem sollten Gäste einen Mund-Nase-Schutz dabei haben und Abstandsregeln beachten.

Reservierungen können telefonisch: 0365 8381111 oder per E-Mail an tourismus@gera.de vorgenommen werden. Eine Vorabzahlung ist von montags bis freitags zwischen 9 und 12 Uhr und zwischen 15 und 18 Uhr in der Gera-Information, Markt 1a möglich. Der Stadtrundgang am 4. September kostet acht Euro, der am 5. September sieben Euro.