Geras Haushalt ist nicht komplett

Der überraschende Beschluss des Geraer Stadthaushaltes am 5. November für das Jahr 2021, der als Zeitgewinn gefeiert wurde, war nicht vollständig. Das Thüringer Landesverwaltungsamt droht der Stadt mit einer Beanstandung. Gera könnte diese umgehen, wenn am Donnerstag zwei zunächst fehlende Wirtschaftspläne für 2021 nachträglich beschlossen werden.

Eine erste Hürde muss dafür genommen werden. Das ist die Einsicht in die Dringlichkeit des Tagesordnungspunktes. Zwei Drittel der Stadtratsmitglieder – bei vollzähliger Anwesenheit sind es insgesamt 42 – müssten diesem Weg zustimmen.

Worum geht es? Am 5. November lagen der Wirtschaftsplan der hundertprozentigen Stadttochter Gera Kultur GmbH und der Entwurf des Wirtschaftsplanes des Zweckverbandes Wasser/Abwasser Mittleres Elstertal den Stadträten nicht vor. Finanzdezernent Kurt Dannenberg (CDU) hatte damals jedoch auf einen Beschlusspunkt hingewiesen, wonach „der Stadtrat beschließt, dass der städtische Haushalt maßgeblich für die zu planenden Finanzströme zwischen der Stadt und den Tochterorganisationen ist“.

Er benannte die Säumigen und sagte: „Sie haben richtig gehört, beide liegen nicht vor, beide Wirtschaftspläne liegen allerdings auch nicht in der Beschlusskompetenz des Stadtrates“. Für ihn wäre es nicht nachvollziehbar, „wenn Tochterorganisationen die fristgemäße Vorlage des Haushaltes beim Thüringer Landesverwaltungsamt gefährden oder der Stadt mit ihren Wirtschaftsplänen vorschreiben wollen, wie viel Zuschuss die Stadt zahlen soll“.

Elf Tage nach dem Haushaltbeschluss, also am 16. November, reichte Gera die Haushaltunterlagen in Weimar ein. Auch mit den beiden Wirtschaftsplänen. Mit Schreiben vom 19. November hört die Rechtsaufsichtsbehörde die Stadtverwaltung zur möglichen Beanstandung des Haushaltsbeschlusses an und räumt ihr ein, sich bis zum 3. Dezember zu äußern. Das ist genau der Tag der nächsten regulären Stadtratssitzung.

„Eine erneute Beschlussfassung über den gesamten städtischen Haushalt 2021 ist natürlich nicht notwendig, insofern die dann beschlossenen Wirtschaftspläne nicht eine Änderung des Haushaltplanes erfordern“, schreibt Hans-Jörg Kolbeck aus Weimar. Geht der nachträgliche Beschluss der beiden Wirtschaftspläne in Weimar ein, könne er frühestens zum 14. Dezember bekannt gemacht werden. Durch dieses Verfahren werde die Stadt Gera letztendlich so gestellt, als wäre die Eingangsbestätigung … am 16. 11. 2020 erteilt worden“, heißt es im Anhörungsschreiben.