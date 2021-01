Geras Jugendclubs bieten Hilfe fürs Homeschooling

Gera Unterstützung beim Drucken, Recherchieren und sonstigen Problemen gibt es unter anderem in der Tonhalle, im "Bumerang" und bei Jumpers.

Gera. In den nächsten Tagen und Wochen werden für viele Schüler die heimischen vier Wände notgedrungen weiter zum Klassenzimmer. Das kann nicht nur für alle Seiten zur nervlichen Belastungsprobe werden, sondern stellt manchen Haushalt auch vor ganz praktische Probleme. Für Schüler, die wegen schlechtem Internet oder fehlendem Drucker nicht an ihre Aufgaben kommen oder Hilfe bei der Internetrecherche brauchen, bieten Geraer Jugendclubs Hilfe an.

Entsprechend der jeweiligen Hygienekonzepte können nach vorheriger Anmeldung einzelne Schüler die Unterstützung nutzen, so in der Tonhalle beim Stadtjugendring, bei Jumpers in der Kastanienstraße 3 oder im Kinder- und Jugendzentrum (KJZ) Bumerang der Kindervereinigung Gera sowie ab nächster Woche auch im Jugendclub CM der Stadt Gera.

„Die Schüler können sich ihre Aufgaben bei uns kostenlos ausdrucken und wir können auch bei der Recherche im Netz helfen“, sagt Ines Wegner vom Stadtjugendring. Sie verweist auf die Zusammenarbeit mit dem Verein Great Gera Skates, der derzeit den Skatepark mit Räumen in der Tonhalle tauscht. Gemeinsam werde zudem dienstags und donnerstags, jeweils 11 bis 13 Uhr, eine Hausaufgabenhilfe angeboten. Auch hierfür wäre die vorherige Kontaktaufnahme gut.

Eine Hausaufgabenhilfe wird auch im KJZ Bumerang in Lusan neben der technischen Unterstützung fürs Homeschooling angeboten, eine Anmeldung sei erforderlich. Die Jumpers laden nach Voranmeldung zu ihrer Lernzeit dienstags bis donnerstags, 13 bis 14 Uhr, ein. Auch hier kann gedruckt, kopiert, gescannt werden.

Natürlich könnten Kinder und Jugendliche auch mit allen sonstigen Sorgen und Problemen auf die Sozialpädagogen der Träger und Einrichtungen zukommen, wird betont, ob diese nun der Corona-Situation geschuldet sind oder auch nicht.

Kontakt und Anmeldung:

Tonhalle (Clara-Zetkin-Straße 1): Email info@sjr-gera.de, Telefon 0152/53753632; Mehr Infos und Onlinebuchung unter www.skatepark-gera.de

KJZ Bumerang (Werner-Petzold-Straße 10): Email bumerang@kindervereinigung-gera.de, Telefon 0365/20427437, Mehr Infos: kindervereinigung-gera.de/bumerang/

Jumpers (Kastanienstraße 3): E-Mail: janina.augeraud@jumpers.de, Telefon: 0163/7 71 00 31, Mehr Infos: www.jumpers.de/stadtteilprojekt-gera/