Geras Liberale wollen Lockerungen für die Gastronomie

Die Fraktion Die Liberalen im Geraer Stadtrat beantragt für die Stadtratssitzung am 4. November eine Aktuelle Stunde zur Corona-Pandemie in Gera. In der Stadtverwaltung lag dieser Antrag am Mittwochmorgen noch nicht vor. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

„Wir wollen nicht gemachte Fehler ankreiden. Im Gegenteil! Wir wollen die Stadtverwaltung und die handelnden Akteure auffordern, noch offenen Potenziale zu identifizieren und Verbesserungsmöglichkeiten zu finden“, erklärt Fraktionsvorsitzender Norbert Hein (Freie Wähler) in einer Pressemitteilung. „Eine chaotische Situation, wie am Montag in der OTZ beschrieben, dass möglicherweise mit dem Corona-Virus infizierte Menschen keine unmittelbare Hilfe erhalten, darf nicht wieder vorkommen“, schreibt er.

Die Fraktion fordere außerdem den Oberbürgermeister auf, sich bei der Landesregierung für Lockerungen der Maßnahmen bei Restaurants und der Gastronomie einzusetzen. „Die Schließung von Restaurants mit Hygienekonzepten und funktionierenden Schutzmaßnahmen ist unverhältnismäßig“, so Hein. Das Robert-Koch-Institut habe nachgewiesen, dass Restaurants und Speisestätten keine Virenherde oder Treiber der Pandemie seien, wird der Lagebericht des RKI vom 20. Oktober zitiert. „In Gera ist mir bisher kein Restaurant als Hotspot oder Virenschleuder bekannt“, so Hein.

