23 Unternehmen beteiligten sich an der 4. Langen Nacht der Wirtschaftlöwen 20219, hier bei Geda-Dechentreiter.

Gera. 5. Löwennacht der Wirtschaft in Gera wird aufs Frühjahr 2021 verschoben.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Geras Löwennacht wird auf nächstes Jahr verschoben

In diesem Jahr gibt es keine „Lange Nacht der Wirtschaftlöwen“. Die fünfte Auflage sollte am 7. November in Gera stattfinden und ein kleines Jubiläum werden.

Trotz großer Bemühungen des Veranstalters Raatz-Marketing und der Stadtverwaltung Gera als Schirmherr war es nicht möglich, ein repräsentatives Teilnehmerfeld bis zum Stichtag aufzustellen. Durch die Corona-Pandemie hatten eine Reihe von Unternehmen ihre bereits 2019 gegebenen Zusagen wieder zurückgezogen. Gemeinsam mit der Stadtverwaltung wurde allerdings entschieden, das Ereignis nicht abzusagen, sondern zu verschieben. Die Wirtschaftslöwen sollen nun im Frühjahr 2021 brüllen. Damit hoffen die Organisatoren auf bessere Rahmenbedingungen für Veranstaltungen und wieder viel interessierte Teilnehmer.

„Es wäre für die Besucher und teilnehmenden Unternehmen keine befriedigende Lösung gewesen, nur mit einem kleinen Teilnehmerfeld das Event durchzuführen. In den vergangenen vier Jahren haben wir es geschafft, die Wirtschaftslöwen über Geras Grenzen hinaus bekannt zu machen. Dieses Jahr hätten wir daran nicht anknüpfen können“, so Veranstalter Mirko Raatz.

Gemeinsam mit Geras Oberbürgermeister Julian Vonarb möchte sich Veranstalter Mirko Raatz ganz besonders bei den Firmen bedanken, die sich trotz Bedenken und Unwägbarkeiten als Teilnehmer zum ursprünglichen Termin bekannt haben. „Wir hoffen darauf, zum neuen Termin eine Vielzahl von Geraer Unternehmen zur Teilnahme an der 5. Langen Nacht der Wirtschaftslöwen ermutigen zu können. Wir werden im Frühjahr wieder das Rathaus für alle Besucher öffnen und mit einem attraktiven Programm aufwarten“, so der Oberbürgermeister in einer Vorschau auf 2021.

Wer als Unternehmen im Frühjahr 2021 an der „Langen Nacht“ teilnehmen möchte, kann sich mit der veranstaltenden Agenturin Verbindung setzen.

Im November vergangenen Jahres präsentierten sich den Besuchern 23. Unternehmen und zeigten, welches Potenzial in ihnen steckt.