Gera. Bargeldloses Bezahlen und Handschuhe sind wichtige Hygienemaßnahmen, um in Geraer Einkaufsmärkten Mitarbeiter und Kunden zu schützen.

Geras Märkte: Plexiglas vor Kassen und bargeldloses Bezahlen

„Ich habe prima Mädels“, lobt Manuela Limmer ihr 16-köpfiges Team. Es arbeitet in Voll- und Teilzeit. Die dm-Filialleiterin in den Gera Arcaden verweist darauf, dass alle Mitarbeiter Handschuhe tragen. Plexiglas vor den beiden Kassen seien ein zusätzlicher Schutz. Spuckschutz wird dieser genannt. „Bei der Planung achten wir alle darauf, dass immer dieselben Mitarbeiter in einer Schicht sind und das klappt“, ergänzt Limmer. Große rote Aufkleber auf dem Fußboden mahnen die Kunden, genügend Abstand zum Vordermann zu halten.

Auch die Beschäftigten der Kaufland-Märkte, in Gera gibt es drei, wurden sensibilisiert und die „regulären Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen intensiviert“, heißt es auf Nachfrage aus Neckarsulm. Wie Andrea Kübler, Pressesprecherin des Unternehmens, weiter mitteilte, wird gebeten, bargeldlos mit Karte zu bezahlen. „Wir weisen unsere Kunden darauf hin, während ihres Einkaufs zwei Meter Abstand zu anderen Kunden sowie zu unseren Mitarbeitern einzuhalten. Zudem bringen wir derzeit in allen Filialen Spuckschutze an den Kassen an“, so Kübler. Birgit Pretzel, Geschäftsleiterin im Globus Gera: „Zu unseren strengen Hygienemaßnahmen haben wir im Haus weitere Vorkehrungen getroffen, darunter Plexiglas an den Kassen und Abstandsaufforderungen auf dem Boden. Daneben bitten wir unsere Kunden durch Hinweise und Spots zur bargeldloser Bezahlung und verweisen auf unseren Self-Scanning-Service Scan&Go, um weitere Kontaktmöglichkeiten zu reduzieren. Wir stellen unseren Mitarbeitern an der Kasse Baumwollhandschuhe zur Verfügung.“ Regelmäßiges waschen und desinfizieren der Hände, sei eh oberstes Gebot, damit auch die Qualität der Waren nicht beeinträchtigt werde. „Unsere Arbeitsmittel werden ständig gereinigt. Hier besteht ebenso keine Gefahr. Aktuell haben wir im Markt keine Einlassbegrenzung, um Schlangen und damit Menschenansammlungen vor dem Haus zu vermeiden“, ergänzt Birgit Pretzel. Die Flächen seien ausreichend groß. Kunden können sich gut verteilen.