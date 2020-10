Geras neuer Baudezernent hat seinen Dienst angetreten

Seit 1. Oktober hat Gera einen neuen Baudezernenten. Zu seinem offiziellen Dienstbeginn wurde Michael Sonntag (parteiunabhängig) von Oberbürgermeister Julian Vonarb im Ämtergebäude in der Amthorstraße empfangen und herzlich willkommen geheißen. Mit dabei war auch Norbert Gleinig, der den Geschäftsbetrieb des Dezernates für Bau und Umwelt nach dem Weggang von Claudia Baumgartner Anfang des Jahres kommissarisch übernommen hatte, teilte die Stadt mit.

„Ich freue mich auf diese neue Aufgabe. Gemeinsam mit meinem Team kann ich in dem Verantwortungsbereich Stadtplanung, Bauen und Umwelt viel bewegen“, so Michael Sonntag. Oberbürgermeister Vonarb wünschte Herrn Sonntag viel Erfolg: „Auf gute Zusammenarbeit! Auch für mich ist dies ein spannender Moment, denn die Besetzung der Leitung des Bau- und Umweltdezernates ist elementar, um für die Stadt Gera die notwendigen Impulse zu setzen. Es gibt eine Vielzahl von bedeutsamen Themen, die zwingend in Angriff genommen werden müssen“, betonte Vonarb.

Der Geraer Stadtrat hatte Michael Sonntag am 9. Juli 2020 mehrheitlich zum Beigeordneten für Bau und Umwelt gewählt. Bereits Anfang September wurde er von Oberbürgermeister Vonarb vereidigt. Dieser erste Schritt war notwendig, um in der Folge über interne Angelegenheiten noch vor offiziellem Dienstantritt sprechen zu können. Für die nächsten sechs Jahre wird der studierte Diplomingenieur für Stadt- und Regionalplanung rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leiten und die Themen Verkehr, Umwelt, Hochbau & Liegenschaften, Tiefbau, Stadtgrün, Bauvorhaben & Stadtentwicklung verantworten.