Geras neuer Botaniker kommt von der Uni Jena

Gera. Letztlich war es der Botanische Garten Gera, der ihn zur Bewerbung reizte. Die Anlage zwischen der Nicolaistraße und der Schillerstraße hatte Textilunternehmer Walther Ferber 1897 der Stadt Gera gestiftet. Heute zeigt sie auf engem Raum die Pflanzenwelt Ostthüringens in sieben Lebensräumen. Erste Ideen hat der neue Botaniker schon umgesetzt.

Andreas Gerth hatte sich im Frühjahr auf die Stelle bei der Stadt Gera beworben, die nach dem Weggang von Thomas Hoppe wieder frei geworden war. Im Mai starteten die Bewerbungsgespräche und seit August war klar, dass der 38-Jährige im Oktober im Museum für Naturkunde starten kann. Zunächst befristet für zwei Jahre.

In Seifersdorf bei Weida aufgewachsen

Für ihn ist es eine Rückkehr in heimatliche Gefilde. In Seifersdorf bei Weida aufgewachsen, ging er in Weida zur Schule und legte sein Abitur am dortigen Georg-Samuel-Dörffel-Gymnasium ab. An der Uni Jena studierte er Biologie und Chemie auf Lehramt und sagt: „Ich bin bei der Botanik hängengeblieben“. Auslöser seien Exkursionen mit seinem Dozent Hans-Joachim Zündorf gewesen. „Mit ihm habe ich im Kaukasus das erste Mal erlebt, wie ein Botaniker im Gelände sammelt“, erzählt der Familienvater, der mit seiner Frau und den beiden Kindern in Jena lebt. Aus jener Zeit stammen die georgischen Tomaten, die er sich als Samen mitnahm und seitdem im Privatgarten hegt. Abgedeckt, dass sie nicht fremdbestäubt werden. Die schwerste Frucht, die er dieses Jahr erntete, wog ein Kilogramm.

Seltene Vorliebe des Bergsteinkrauts erforscht

2018 verteidigte Andreas Gerth seine Doktorarbeit. Er hatte zu metalltoleranten Ökotypen beim Bergsteinkraut geforscht und erkannt, dass diese auch da wachsen können, wo Schwermetalle im Boden lagern. Beispielsweise auf den Kupferschieferhalden im Mansfelder Land. „Das ist untypisch und sehr selten“, sagt er. Selbstredend will er Bergsteinkraut im Botanischen Garten pflanzen.

Neue Anlage für pflanzliche Parasiten

Doch zunächst hat er eine von Gärtner Gerald Ripka angestoßene Idee verwirklichen helfen. Eine Anlage für pflanzliche Parasiten. Natürlich gehört dazu auch die Mistel, die als Schmarotzer Nährsalze und Wasser aus Bäumen zieht, auf denen Vögel die schleimig-klebrigen Samen von ihren Schnäbeln abstreifen. Kleine Vogelbeerbäume sind die Wirte. „Jetzt muss sich zeigen, dass das klappt“, sagt Gerth. Für die Farnanlage am Garteneingang von der Nicolaistraße wurde zudem der kalkreiche Boden ausgetauscht, um Farne setzen zu können, die im Buntsandstein leben.

Geraer Samenkatalog erarbeitet

Außerdem hat der neue Botaniker den ersten Samenkatalog seit 2008 mit Samen von insgesamt 230 Pflanzenarten und Pflanzenaufsammlungen zusammengestellt. Er ermöglicht den kostenlosen Saatgutaustausch unter Botanischen Gärten nach strengen Regularien, wie beispielsweise dem Washingtoner Artenschutzübereinkommen. In digitaler Form soll der Katalog künftig wieder jährlich erscheinen. Für den Tausch ist der Botanische Garten dem Internationalen Pflanzenaustausch-System (IPEN) beigetreten.

Dauerausstellung soll überarbeitet werden

„Im Museum erlebe ich jetzt erst, welche enorme Leistung in einer Ausstellung steckt“, gesteht der 38-Jährige. „Mein großes Ziel ist es, die Dauerausstellung zu überarbeiten. Es stellt sich nur die Frage, womit und wann fangen wir an“. Viel habe er schon von der botanischen Sammlung gehört, die ein Beleg für die Flora in der Region ist und die Historie der Landschaft widerzuspiegeln vermag. „Noch habe ich in den Schatz nicht hineingeschaut. Doch mir liegt sehr am Herzen, die Sammlung weiter wachsen zu lassen“. Ein Forschungsprojekt mit der Uni Jena schwebt ihm vor. „Die Sammlung wäre dann eine, die lebt. Zur Zeit macht niemand was damit“.

Derzeit sind Museum und Garten geschlossen. Auf den Start der Gartensaison zu Ostern und auf Führungen dort freut sich Andreas Gerth besonders. „Ich bin beeindruckt, dass für den Garten kein Eintritt verlangt wird“, sagt er.