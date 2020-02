Geras OB lädt auf Briefbogen der Stadt zum Fasching ein

Auf die Frage am Montag im Hauptausschuss, ob jetzt jeder Verein Einladungen mit der Unterschrift des Oberbürgermeisters und auf dem Briefkopf der Stadtverwaltung versenden darf, will Julian Vonarb (parteilos) noch schriftlich antworten.

Christian Klein, Vorsitzender der CDU-Fraktion, hatte unter dem Tagesordnungspunkt „Sonstiges“ nachgefragt, nachdem sich ein Mitglied eines Sportvereins bei ihm beschwert habe. Vorige Woche hatten der Oberbürgermeister und der Präsident des Geraer Faschingsclubs EKC eine Einladung zum Handwerkerfasching am Wochenende in Zwötzen an Vereine verschickt. Welche Rechtsgrundlage es dafür gebe und wer für die Kosten der Briefe aufkommt, will Klein wissen.

Wie viel Briefe genau versendet wurden, weiß Jürgen Hohlbein, der Mitunterzeichner nicht. Dafür erzählt er die Geschichte, wie es zu dieser gemeinsamen Einladung gekommen ist. Zum Höhlerfest im vorigen Oktober hatten er und seine Mitstreiter die Fastnachtstruppe aus Breisach (Baden-Württemberg), dem Heimatort von Vonarb, in Gera getroffen und einen Abend mit ihnen verbracht. Der Rathauschef habe sie darum gebeten. „Wenn wir geholfen haben, vielleicht hilft er uns auch“, beschreibt Hohlbein, was er sich dachte, als er auf die Idee kam, den Oberbürgermeister zu bitten, Vereine der Stadt nach Zwötzen einzuladen. Am Rande einer Zwötzener Ortsteilratssitzung soll man sich zu dieser gemeinsamen Einladung verständigt haben.

„Meine Idee war, den Spaßfaktor in Gera zu erhöhen. Deshalb haben wir andere Vereine eingeladen. Vielleicht ergibt sich ja übers Jahr eine Zusammenarbeit wie zum Ortsteilfest oder Maibaumsetzen in Zwötzen“, erzählt Jürgen Hohlbein. Sogar einen Sonderpreis bietet der EKC. 77 Euro für elf Leute. Bis Dienstagmorgen hatte noch niemand zugesagt.

„Es geht mir um Gleichbehandlung“, sagt Stadtratsmitglied Christian Klein. „Doch es kann auch sein, Sie sind der oberste Karnevalist“, wandte er sich am Montag an Vonarb.